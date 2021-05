HeiQ lance un masque high-tech doté d'une technologie révolutionnaire à base de cuivre qui désactive le virus de la COVID-19 en cinq minutes





ZÜRICH, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Leader mondial de l'innovation textile et des matériaux, HeiQ lance HeiQ MetalliQ, un masque chirurgical de pointe à l'allure futuriste qui détruit tous les virus et bactéries testés (voir tableau ci-dessous), avec une efficacité proche de 100 %.

HeiQ MetalliQ n'a pas seulement l'air métallique. Le masque avec un design breveté contient un revêtement en cuivre pur ultramince appliqué via un procédé de dépôt par vapeur de haute technologie, appelé HeiQ MetalliX, qui convertit une quantité infime de cuivre en vapeur, ce qui lui permet d'être déposé uniformément autour de chaque fibre. HeiQ MetalliX est une technologie en instance de brevet, créée par le partenaire d'innovation de HeiQ, la société australienne de technologie des matériaux, Xefco. Des études menées par l'Institut Peter Doherty pour l'infection et l'immunité à Melbourne en Australie (Institut Doherty) ont montré que les tissus traités par la technologie HeiQ MetalliX désactivaient considérablement le virus infectieux du SARS-CoV-2 (le virus à l'origine de la COVID-19) en seulement 5 minutes.

Le protocole d'essai a simulé l'interaction réelle des gouttelettes d'aérosol qui contaminent les produits textiles comme les masques faciaux. Chaque échantillon a été exposé à une forte charge de SARS-CoV-2, suivie d'une incubation de 5, 15 et 30 minutes à température ambiante avant que la quantité restante de virus infectieux du SARS-CoV-2 soit mesurée. Les échantillons de tissus traités avec HeiQ MetalliX ont indiqué une réduction du virus de plus de 97,79 % en cinq minutes, 99,95 % en 15 minutes et plus de 99,99 % en 30 minutes, par rapport au contrôle de l'inoculum.

« Notre équipe d'experts poursuit son travail pour minimiser l'impact du nouveau coronavirus. Tester la capacité de différents traitements de surface à réduire l'infectivité du virus du SARS-CoV-2 est l'un des moyens dont notre recherche dispose pour fournir des informations susceptibles d'arrêter la propagation de la COVID-19 », a déclaré la Dr. McAuley, directrice de recherche principale à l'Institut Doherty.

Le cuivre est un élément naturel présent dans la croûte terrestre, le sol, les océans, les lacs et les rivières. C'est aussi un oligo-élément qui se trouve naturellement chez tous les humains, les plantes et les animaux. Les propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques du cuivre sont connues depuis des siècles et ont été démontrées par de nombreuses études de laboratoire. Les matériaux traités par HeiQ MetalliX libèrent des ions de cuivre qui désactivent les virus et les bactéries. Les matériaux traités ont également été testés pour tuer 100 % du staphylocoque doré et de la Klebsiella pneumoniae et permettent de désactiver 99,95 % du virus H1N1 et 99,9 % du coronavirus humain 229E.

HeiQ MetalliQ est fabriqué par HeiQ Medica en Espagne, où HeiQ mène également des activités de Recherche et Développement pour des dispositifs médicaux. Tout au long du développement de la technologie HeiQ MetalliX, Xefco a travaillé en étroite collaboration avec un partenaire de recherche de longue date, l' IFM (Institute for Frontier Materials) de l'Université Deakin, dans le cadre du centre de recherche international ARC pour les fibres du futur, dont HeiQ est également membre.

« Il est possible de "heiquer" presque tout pour ajouter des fonctions supplémentaires à un produit du quotidien. Nous avons une nouvelle fois élevé notre niveau en matière de protection antivirale, avec une apparence améliorée et de grande qualité. Le printemps arrive. À mesure que nous sortons du confinement, nous voulons être mieux protégés et protéger les autres. HeiQ MetalliQ est conçu exactement pour fournir ce niveau supplémentaire de confiance. En outre, il donne un look avant-gardiste, ce qui en fait une alternative améliorée aux masques chirurgicaux à bien des égards, a expliqué Carlo Centonze, co-fondateur et CEOdu groupe HeiQ.

Images : Masque chirurgical HeiQ MetalliQ de type IIR avec une surface revêtue de cuivre antiviral qui désactive 97,79 % du SARS-CoV-2 en cinq minutes. (image de HeiQ)

