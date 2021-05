Phenom figure parmi les tout premiers leaders stratégiques de la grille Fosway 9-Gridtm de 2021 pour l'acquisition de talents.





Phenom, le premier fournisseur de solutions de gestion d'expériences talents (en anglais, TXM pour Talent Experience Management), a été reconnu en tant que leader stratégique de l'acquisition de talents dans la grille Fosway 9-Gridtm de 2021. Fosway identifie les leaders stratégiques comme des entreprises qui fournissent une vaste gamme de capacités grâce à des fonctionnalités très étendues suffisamment sophistiquées pour répondre aux besoins complexes des clients à l'échelle de l'entreprise. De plus, ces solutions maximisent l'impact sur les clients et la défense de leurs intérêts par rapport aux autres solutions du marché.

Le rapport de la grille 9-Gridtm de Fosway Group sur l'acquisition de talents indique la position relative des solutions et des fournisseurs dans l'espace européen des systèmes d'acquisition de talents. Avec l'analyse des données du marché altéré par la pandémie, le rapport 2021 indique également dans quelle mesure les solutions logicielles se sont bien adaptées et ont été performantes auprès des clients pour ce qui est de la volatilité au cours de l'année dernière.

Le rapport a identifié plusieurs tendances et solutions clés du marché, notamment :

LA GRANDE RÉEMBAUCHE : les entreprises qui ont perdu des emplois l'année dernière se tournent vers de meilleures technologies de recrutement et se préparent à un réembauchage stratégique et efficace.

les entreprises qui ont perdu des emplois l'année dernière se tournent vers de meilleures technologies de recrutement et se préparent à un réembauchage stratégique et efficace. EXPÉRIENCE DES CANDIDATS : une communication transparente et une prise de décision rapide sous-tendent les expériences positives des candidats, qu'ils soient recrutés ou non.

une communication transparente et une prise de décision rapide sous-tendent les expériences positives des candidats, qu'ils soient recrutés ou non. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : pour rester compétitives, les entreprises doivent s'appuyer sur l'IA et l'automatisation dans le processus de recrutement.

pour rester compétitives, les entreprises doivent s'appuyer sur l'IA et l'automatisation dans le processus de recrutement. DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION : les employeurs prennent conscience que les engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion doivent être au coeur de leurs stratégies RH.

: les employeurs prennent conscience que les engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion doivent être au coeur de leurs stratégies RH. EXPÉRIENCES VIDÉOS : le rôle de la vidéo en direct lors du recrutement se poursuivra après la pandémie, car les entreprises se rendent compte qu'il s'agit d'un moyen efficace et authentique de trouver les meilleurs candidats possibles.

: le rôle de la vidéo en direct lors du recrutement se poursuivra après la pandémie, car les entreprises se rendent compte qu'il s'agit d'un moyen efficace et authentique de trouver les meilleurs candidats possibles. PLANIFICATION DES ENTRETIENS : les chatbots et l'IA réduisent les frictions dans le processus de planification, ce qui génère des interactions plus significatives entre les candidats et les recruteurs.

: les chatbots et l'IA réduisent les frictions dans le processus de planification, ce qui génère des interactions plus significatives entre les candidats et les recruteurs. MARCHÉS DES TALENTS : les solutions les plus efficaces doivent aussi comprendre les emplois temporaires, la reconversion et le renforcement des compétences pour assurer une croissance mutuelle employeur/employé.

: les solutions les plus efficaces doivent aussi comprendre les emplois temporaires, la reconversion et le renforcement des compétences pour assurer une croissance mutuelle employeur/employé. RECRUTEMENT COLLABORATIF : une meilleure communication entre les flux de travail des recruteurs et des responsables du recrutement est recommandée en utilisant Microsoft Teams et Slack.

« L'objectif de Phenom visant à disrupter l'expérience candidat et le recrutement a fortement fait écho sur le marché », a déclaré David Wilson, CEO de Fosway. « La croissance rapide de l'adoption dans les organisations d'entreprise, ainsi qu'une présence physique étendue et de multiples acquisitions sur le marché accélèrent encore son succès en Europe et dans le monde. Tous ces éléments justifient l'augmentation de la notation de Phenom en tant que leader stratégique d'acquisition de talents en 2021 ».

En 2020, la plateforme Phenom a été adoptée par 25 000 recruteurs, responsables marketing des talents et gestionnaires d'embauche, ce qui leur a permis d'embaucher plus de 2 millions de personnes et d'impliquer plus de 3 millions d'employés.

La plateforme Phenom automatise les tâches administratives et personnalise les expériences, générant ainsi des moments plus significatifs tout au long du parcours des talents. De cette façon, les candidats trouvent plus rapidement le bon poste, les employés apprennent et évoluent, les recruteurs découvrent, de manière efficace et adaptée, les talents qui correspondent le mieux et, pour constituer leurs futures équipes, les responsables prennent des décisions plus solides basées sur les données.

Kuehne+Nagel, une entreprise de logistique mondiale et cliente de Phenom, découvre chaque jour de nouvelles valeurs dans la plateforme Phenom.

« Grâce à Phenom, nous avons pu renforcer nos activités de recrutement centralisées par hémisphère, créer un site de carrière externe et l'adapter aux marchés locaux, mettre en oeuvre un CRM, et faire évoluer désormais le niveau d'expérience de nos employés, tout cela afin de construire l'écosystème d'acquisition de talents le plus sophistiqué qui soit », a déclaré Sandra Aasma, spécialiste en systèmes RH mondiaux chez Kuehne+Nagel.

« Alors que Phenom poursuit son expansion sur le marché EMEA, nous sommes honorés d'être l'un des tous premiers leaders stratégiques dans la grille d'acquisition de talents de Fosway », a déclaré Jeff Carey, vice-président senior des affaires internationales chez Phenom. « Notre nouvelle position dans la grille Fosway 9-gridtm indique que les entreprises choisissent Phenom régulièrement, en étant stimulées par la sophistication de notre plateforme alimentée par l'IA et par notre ferme engagement auprès de nos clients. C'est en rendant plus performants et en lançant constamment de nouveaux produits que nous demeurons toujours à l'avant-garde d'un marché des technologies RH en rapide évolution ».

Sur le marché EMEA, plus de 100 entreprises ont adopté la plateforme Phenom pour améliorer l'expérience de leurs talents. Face à la flambée de la demande en matière de gestion d'expérience talents, Phenom a récemment acquis deux entreprises basées en Europe et a ouvert un bureau à Munich pour renforcer son siège européen à Rotterdam. Phenom qui compte plus de 100 employés basés en Allemagne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, continue de consolider l'importance de la région EMEA dans son ultime stratégie de croissance.

Pour en savoir plus sur la position de leader stratégique de Phenom, veuillez lire leur blog.

Pour voir l'analyse complète de Fosway, consultez leur grille 9-gridtm 2021.

À propos de Phenom

Phenom est une entreprise mondiale de technologie RH qui a pour objectif d'aider un milliard de personnes à trouver l'emploi qui convient. Doté d'une expertise en matière de construction de solutions évolutives alimentées par l'IA, Talent Experience Management (TXM) de Phenom personnalise et automatise le parcours des talents pour les candidats, les recruteurs, les employés et la direction avec son site carrière, son chatbot, son CRM, son CMS, ses campagnes de SMS et d'emailing, son recrutement universitaire, sa mobilité interne, son cheminement de carrière, sa diversité et son inclusion, son marché de talents, ses emplois temporaires, ses références, son gestionnaire recrutement et ses analyses. Les employeurs améliorent donc leurs techniques d'acquisition et de gestion des talents, ce qui permet aux candidats et aux employés de trouver l'emploi qui convient, aux recruteurs d'identifier et d'engager les talents adéquats, et à la direction d'optimiser la stratégie, les processus et les dépenses RH. Phenom a été classée parmi les entreprises technologiques à la croissance la plus rapide dans le classement Deloitte Technology Fast 500 de 2020, et a remporté un Timmy Award régional 2020 pour le lancement et l'optimisation de HelpOneBillion.com.

Basée dans le Grand Philadelphie, Phenom possède également des bureaux en Inde, en Israël, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.phenom.com. Rejoignez Phenom sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

