FedEx s'apprête à réduire de 11 % son taux d'endettement, suite à la finalisation d'une offre publique stratégique

FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd'hui la finalisation d'une offre de 1,75 milliard USD de billets libellés en dollars américains, et de 1,25 milliard EUR de billets libellés en euros.

Une part des produits de cette émission de titres de créance, qui a fait l'objet d'un solide soutien de la part du marché, sera utilisée aux côtés de liquidités existantes afin de rembourser la dette existante de 5,8 milliards USD, de la société. Ceci permettra d'éliminer les créances à court terme, prises pendant les premières phases de la pandémie de COVID-19. Une part supplémentaire revêt une importance historique pour la société et le secteur, puisqu'elle représente la première obligation durable émise par une société nord-américaine du secteur des transports et de la logistique.

Les caractéristiques clés des transactions incluent :

Une réduction significative de la dette globale. L'émission de titres de créance et les remboursements ultérieurs, qui seront finalisés ce mois-ci, représentent la plus importante série de transactions liées à la dette dans l'histoire de la société, et aboutiront à une réduction nette de 2,6 milliards USD des créances de FedEx. L'élimination de ces obligations produira une réduction efficace de 11 %, sur l'endettement total de la société, et renforcera significativement son bilan, en tirant parti d'un environnement de taux d'intérêt favorable.

En outre, l'offre inclut une tranche obligataire durable, de 600 millions EUR, sur huit ans, en Europe. Il s'agit de la première obligation durable émise par une société nord-américaine de transport et de logistique, qui fait partie des moyens mis en oeuvre par FedEx afin de financer ses efforts en direction de son objectif de neutralité carbone pour toutes ses opérations, d'ici 2040. De plus amples informations sur les nombreuses manières dont FedEx s'engage à créer un avenir durable pour le commerce sont disponibles sur le site Web consacré à la durabilité, de la société ; des données complémentaires y sont fournies sur son approche en matière de financement durable.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d'affaires. Avec un chiffre d'affaires annuel de 79 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement, qui exercent leurs activités de manière collaborative, et qui innovent dans le numérique sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses plus de 570 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx s'engage à mettre en contact les individus et les opportunités à travers le monde de manière responsable et ingénieuse, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dans ses opérations, d'ici 2040. Pour en savoir plus, rendez-vous sur about.fedex.com.

Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prévisionnelles, telles que les déclarations relatives au point de vue de la direction eu égard aux événements futurs, à la performance financière, ainsi qu'aux hypothèses sous-jacentes. Les déclarations prévisionnelles incluent les déclarations précédées par, suivies par, ou incluant les termes « sera », « est susceptible de », « pourrait », « serait », « devrait », « pense », « s'attend à », « anticipe », « prévoit de », « estime », « cible », « projette de », « entend », ou toute expression similaire. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et l'expérience historique ou les résultats futurs envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles. Les éventuels risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les conditions économiques sur les marchés internationaux au sein desquels nous opérons, notre capacité à atteindre notre objectif de neutralité carbone dans nos opérations d'ici 2040, les contraintes, la volatilité ou le bouleversement des marchés des capitaux, et notre capacité à procéder au remboursement de notre dette ; ainsi que d'autres facteurs évoqués dans les communiqués de presse de FedEx Corp. et de ses filiales, ainsi que dans les dépôts de FedEx Corp. auprès de la Commission des valeurs immobilières (Securities and Exchange Commission). Toute déclaration prévisionnelle est valable uniquement à la date à laquelle elle a été faite. Nous ne sommes soumis à aucune obligation et ne nous engageons en aucune manière à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prévisionnelle, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

