InMoment accélère son expansion européenne avec le recrutement de Nicolas HERZ en France, son Directeur Commercial Pays expérimenté.





InMoment®, l'éditeur leader de la solution Experience Improvement (XI)tm, annonce aujourd'hui que Nicolas HERZ a rejoint la société en tant que Directeur Commercial Pays pour mener son expansion en France, et renforcer les positions d'InMoment au Benelux et à travers l'Europe.

Après qu'InMoment ait connu un démarrage 2021 record, Nicolas rejoint l'entreprise à un moment charnière, alors que sa croissance globale connaît une forte accélération.

Nicolas a 23 ans d'expérience et un bilan constitué de nombreux succès dans l'industrie CX (Customer eXperience ? eXpérience Client), ayant déjà ouvert les bureaux France et S-EMEA de Zendesk puis HappyOrNot, et plus récemment en ayant aidé Phenom People à accélérer son expansion en France.

"Je suis ravi de rejoindre InMoment et de prendre en charge le développement du marché France et Benelux. InMoment était un choix évident pour moi", déclare Nicolas HERZ, Directeur Commercial Pays chez InMoment. "InMoment s'est positionné en tant que leader sur ce marché grâce à la combinaison d'une technologie de pointe et de décennies d'expérience humaine pour aider les entreprises à créer des programmes efficaces et rentables qui améliorent les expériences clients, employés, business, et de marché."

"Avec une demande client croissante en France pour nos services, c'est le bon moment pour renforcer notre présence sur ce marché important," commente Stephan Thun, Directeur Général et Président d'InMoment EMEA. "Je suis ravi d'accueillir Nicolas parmi nous pour accélérer notre expansion en France et au Benelux, et pour pouvoir profiter de son expérience à aider les sociétés à croître rapidement via l'implémentation de meilleures expériences clients et employés sur le marché."

A propos d'InMoment

Améliorer les expériences est la raison d'être d'InMoment. Notre mission est d'aider nos clients à améliorer leurs expériences à la croisée des valeurs, où les besoins des clients, des employés et des entreprises se rencontrent. Le coeur de ce que nous faisons est de connecter nos clients avec ce qui a le plus d'importance grâce à une combinaison unique de données, de technologie, et d'expertise humaine. Grâce à notre plateforme technologique hyper-sophistiquée, des décennies d'expertise dans ce domaine, et de larges équipes d'experts, nous sommes les seuls à proposer un focus spécifique sur l'Amélioration de l'Expérience (Experience Improvement ? XI) pour aider nos clients à s'approprier les moments qui comptent. Prenez le temps d'en apprendre plus sur inmoment.com.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 01:05 et diffusé par :