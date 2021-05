Économisez jusqu'à 60 % pendant la vente de la Journée des Patriotes de Lenovo.





La vente largement prévue de Lenovo lors de la Journée des Patriotes comprend un choix d'ordinateurs personnels et de produits électroniques avec un rabais jusqu'à 60 % et met en vedette plusieurs ordinateurs portatifs ThinkPad aux prix les plus bas jamais offerts à lenovo.com. La vente de deux semaines, qui commence le 24 mai, comprend d'importants rabais sur les ordinateurs portatifs, les ordinateurs de jeux, les écrans et les accessoires.

Les clients trouveront des aubaines sur les ordinateurs portatifs Yoga jusqu'à 40 %, les ordinateurs de jeux Legion jusqu'à 30 %, ainsi que les prix les plus bas jamais offerts par Lenovo sur les modèles ThinkPad X1 Carbon Gen 9, X1 Yoga Gen 6, T14 Gen 2, et T15 Gen 2.

Pendant la semaine de présentation, qui aura lieu du 17 au 23 mai, les clients trouveront de superbes aubaines et des rabais spéciaux sur tout le site Internet de Lenovo. La vente principale commencera le 24 mai, avec son apogée le 31 mai. Tout ce qui restera après la ruée du dernier jour demeurera en vente jusqu'au 3 juin, jusqu'à épuisement des stocks. Une autre vente commencera vendredi le 4 juin, juste à temps pour du magasinage de fin de semaine.

Voici seulement quelques unes des nombreuses aubaines et promotions incluses dans cette vente annuelle.

Vente de présentation (du 17 au 23 mai)

Accès précoce à une quantité limitée d'ordinateurs personnels à prix d'aubaine.

Rabais de plus de 60 % sur certains produits

Vente de la Journée des Patriotes : 1ère semaine (du 24 au 31 mai)

Rabais jusqu'à 45 % sur les produits ThinkPad et ThinkCentre

Énormes économies sur les tablettes, les écrans, les sacs à dos et les articles d'audio

Aubaines toutes les heures le 31 mai.

Vente de la Journée des Patriotes : 2ème semaine (du 1er au 6 juin)

Rabais jusqu'à 60 % sur les ordinateurs et les produits électroniques.

Vente de fin de semaine sur des ordinateurs personnels de jeux, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portatifs.

« La vente de la Journée des Patriotes est un bon moment pour que les consommateurs magasinent à lenovo.com,car ils y trouveront certains de nos produits les plus populaires à une fraction du prix normal. Nous avons abaissé considérablement beaucoup de nos ordinateurs qui se vendent le mieux, dont plusieurs de nos modèles vedette de ThinkPad, » a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique en Amérique du Nord et en Amérique latine chez Lenovo. « La vente de la Journée des Patriotes de cette année met également en vedette des tablettes, des accessoires et des produits électroniques, ce qui fait de lenovo.com la destination idéale pour tous vos besoins technologiques.

Pour obtenir de plus amples détails sur toutes les offres exceptionnelles qui font partie de la vente de la Journée des Patriotes de cette année, visitez https://www.lenovo.com/ca/en/deals/victoria-day-sale

*Offres valables jusqu'à l'épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

