18 nouveaux membres se joingnent à Financial Data Exchange (FDX)





L'Échange de données financières (FDX) a accueilli 18 nouveaux membres depuis le début de 2021, amenant son affiliation totale à 186 organismes. Les membres de FDX comprennent des institutions financières, des courtiers-fournisseurs de données financières, des techniciens de la finance, des réseaux de paiement, des groupes de consommateurs, des groupes de l'industrie financière et d'autres intervenants. Par l'entremise de ses membres, FDX travaille à définir et à promouvoir l'adoption de normes communes, interopérables et sans libres de droits pour le partage de données financières qui constituent le fondement de services bancaires et financiers ouverts.

Depuis son lancement à l'automne 2018, avec 21 membres fondateurs, FDX a vu son affiliation et l'adoption de FSX API progresser rapidement comme fournisseur de données, comme les institutions financières. Les plateformes d'accès aux données, comme les courtiers-fournisseurs de données financières et les récipiendaires de données, comme les applications de technologie financière, adoptent collectivement la norme aux États-Unis et au Canada.

Chaque nouveau membre de FDX apporte une perspective unique et diverse au consortium FDX et à son développement, son adoption et à la mise en oeuvre de la spécification FDX API, a déclaré Don Cardinal, directeur général de l'Échange de données financières. « Alors que notre affiliation grandit, la valeur de la norme commune FDX API en fait autant, parce que plus nous avons de voix autour de la table, plus la norme se réalise, » a ajouté Cardinal.

FDX représente un mouvement à l'échelle de l'industrie pour améliorer le contrôle des consommateurs et des affaires des données financière, grâce à son activité de protection de l'information (API) et aux normes techniques qui priorisent les cinq principes fondamentaux de l'Échange des données financières du groupe ? le contrôle, l'accès, la transparence, la traçabilité et la sécurité.

Certains nouveaux membres qui se sont joints en 2021 (en ordre alphabétique) comprennent Concord Advice, Credit Ninja, eMoney, Jack Henry, Levvel, M&T Bank, OppFi, Orum, Plenee, Salt Security, Singular Key, Smart Solution, Spring Labs, Star Point, The Infinite Kind, The Pathfinder Group, Utluna Solutions et Varo Bank. On peut trouver une liste de tous les membres ici.

« Les normes API communes, non-exclusives et interopérables sont le fondement des services bancaires et financiers ouverts, parce qu'elles assurent que les consommateurs peuvent échanger et utiliser leurs propres données financières d'une manière cohérente et uniforme. J'ai bien hâte d'accueillir nos nouveaux membres à ce travail critique », a déclaré Cardinal.

À propos de FDX

Financial Data Exchange, LLC est un organisme à but non lucratif opérant aux États-Unis et au Canada visant à fédérer le secteur de la finance autour d'une norme commune, interopérable et libre de droits pour permettre aux clients et entreprises d'accéder de manière sécurisée et pratique à leurs données financières. FDX donne le pouvoir aux consommateurs par son engagement pour le développement, la croissance et l'adoption généralisée de son API selon les principes de contrôle, d'accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L'adhésion est ouverte aux établissements financiers, aux entreprises de technologie financière, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et aux autres intervenants du secteur. FDX est une filiale indépendante du centre FS-ISAC. Pour en savoir plus et pour nous rejoindre, consultez le site www.financialdataexchange.org.

