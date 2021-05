Après avoir établi un record de vente aux enchères d'un fût de bourbon, Michter's va lancer son bourbon 10 ans d'âge





LOUISVILLE, Kentucky, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- En mai prochain, la distillerie basée à Louisville, commencera à expédier l'édition 2021 de son bourbon 10 ans. En juillet 2020, un fût de sélection privée de Kentucky Straight Bourbon de 10 ans d'âge de Michter's s'est vendu à 166 000 livres sterling (209 462 dollars) durant une vente aux enchères Londres ? un prix record pour un fût de bourbon. « C'est merveilleux de voir la reconnaissance croissante dont jouissent dans le monde entier le bourbon, le rye et le whisky américain de Michter's soigneusement mis au point », a fait observer Joseph J. Magliocco, président de Michter's.

Le Kentucky Straight Bourbon 10 ans d'âge de Michter's présente un degré proof de 94,4 et est vendu au prix de détail suggéré de 150 dollars aux États-Unis. Selon Dan McKee, le maître distillateur de Michter's, « cette édition est un bourbon vraiment corsé et spécial »

Il a été stocké dans des entrepôts de Michter's soumis à un cycle thermique. « Lorsque nous soumettons le fût à un cycle thermique, cela augmente l'interaction entre le whisky et le bois, ce qui nous permet d'extraire davantage de caractère du fût et d'obtenir un whisky vraiment riche et exceptionnel, sans être trop boisé », a déclaré Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's.

Michter's produit des whiskeys très appréciés, en production limitée. Michter's est célèbre pour son bourbon en petites séries, son bourbon à fût unique, son rye whisky à fût unique et son American whiskey en petites séries. En janvier 2021, Drinks International a décerné à la distillerie Michter's le titre de marque américaine de whisky la plus en vogue dans son rapport annuel sur les marques pour la troisième année consécutive. Outre sa distillerie principale dans la section Shively de Louisville, les opérations de Michter's s'étendent à deux autres sites au Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales sur sa propriété de 0,58 km2, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's a une deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Très bien placée sur la West Main Street en face de Louisville Slugger et dans le même bloc que le Frazier Museum, la distillerie Fort Nelson de Michter's se prévaut du système d'alambic légendaire de la distillerie de Michter's en Pennsylvanie. Lorsqu'elle est ouverte, elle propose également des visites éducatives avec des dégustations de whiskey ainsi que The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques élaborés par l'historien en spiritueux et cocktails David Wondrich.

Pour en savoir plus, consultez le site www.michters.com

