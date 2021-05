Sitetracker lance une extension relative à son cours de certification populaire destiné à la maîtrise des flux de travail de terrain et d'actifs





Sitetracker, référence mondiale en matière de déploiement, d'exploitation et de mise en service des technologies d'infrastructures critiques, annonce le lancement de Sitetracker Asset and Field Workflow Mastery, deuxième offre de la série globale de Certification Sitetracker. Ce cours est une extension du cours original, qui est désormais rebaptisé Sitetracker Project Workflow Mastery. Le deuxième cours est immédiatement disponible pour les utilisateurs de Sitetracker ayant achevé le premier cours. C'est le meilleur moyen pour les administrateurs, utilisateurs avancés et acteurs d'affaires Sitetracker de délivrer un RSI élevé, d'établir de solides bases, et d'apprendre les bonnes pratiques relatives au travail sur le terrain.

Sitetracker Field and Asset Workflow Mastery est un cours sur deux journées, délivré de manière hybride, dans le cadre duquel les participants auront la possibilité d'entrer en contact virtuel avec l'équipe EDU, et de bénéficier d'une formation en ligne adaptée au rythme de chacun. Le cours est une expérience immersive basée sur de réels défis d'entreprise, qu'il faut résoudre via une série d'exercices concrets et de tables rondes collaboratives aux côtés d'un groupe varié de professionnels issus du monde entier. Tous les participants pourront acquérir les compétences leur permettant de gérer, mettre à jour et personnaliser Sitetracker afin de répondre aux besoins spécifiques de leur entreprise, et de délivrer un RSI élevé pour leur organisation. Le cours continuera d'être délivré virtuellement jusqu'à nouvel ordre, mais sera proposé en présentiel lorsque les restrictions de déplacement et de rassemblement en groupe seront levées.

« Sitetracker poursuit son engagement consistant à former ainsi qu'à permettre aux employés essentiels de déployer et gérer les infrastructures critiques mondiales », a déclaré Lisa McNicholas, responsable de l'Éducation et de l'habilitation chez Sitetracker. Elle a poursuivi : « Dans le cadre de l'aggravation de la pénurie de talents dans les industries de nos clients, il est d'autant plus impératif que la main-d'oeuvre actuelle bénéficie d'une formation et d'un développement. Nous sommes ravis d'offrir un environnement structuré et collaboratif qui aidera les professionnels à se former durant leur carrière, et leur permettra de délivrer à leur organisation des RSI élevés. »

Plus d'une centaine d'utilisateurs de Sitetracker ont d'ores et déjà obtenu une certification en maîtrise des flux de travail de terrain et d'actifs, avec des retours dans l'ensemble positifs se résumant par une « extension de la valeur de la maîtrise de la plateforme Sitetracker pour le cycle de vie de bout en bout des projets et des actifs. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Certification Sitetracker, ou vous inscrire à un cours, rendez-vous ici. La prochaine session Asset and Field Workflow Mastery disponible pour les utilisateurs ayant obtenu une certification Sitetracker en Maîtrise des flux de travail de projets, aura lieu les 26 et 27 mai, de 11h00 à 14h00 HNE.

À propos de Sitetracker, Inc.

Sitetracker, Inc. permet le déploiement réussi d'infrastructures essentielles. Se démarquant comme la norme mondiale pour la gestion de projets à grande échelle, la Plateforme Sitetracker permet aux innovateurs axés sur la croissance, d'optimiser l'ensemble du cycle de vie des actifs. Qu'il s'agisse du terrain ou de la haute direction, Sitetracker permet aux parties prenantes d'optimiser la manière dont ils planifient, déploient, gèrent et font croître leurs portefeuilles d'actifs immobilisés. Les leaders de marché dans les secteurs des télécommunications, des services publics, des villes intelligentes, et de l'énergie, tels que Vodafone, Ericsson, Black & Veatch, Google Fiber, et EVgo, recourent à Sitetracker pour gérer plusieurs millions de sites et de projets représentant plus de 25 milliards USD de titres en portefeuille, à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sitetracker.com.

