Le président du groupe American Express Global Commercial Services participera au sommet MoffettNathanson sur les paiements, les processeurs et les services informatiques.

Anna Marrs, présidente du groupe American Express Global Commercial Servicess (NYSE : AXP), participera au sommet MoffettNathanson sur les paiements, les processeurs et les services informatiques qui se tiendra virtuellement le mardi 11 mai 2021 à 14 heures (ET). Mme Marrs participera à une séance de questions-réponses portant sur les activités commerciales mondiales de l'entreprise.

Une diffusion audio en direct sera accessible auprès du grand public sur le site Web des relations investisseurs d'American Express à l'adresse suivante : http://ir.americanexpress.com. Un podcast audio de la présentation sera disponible après l'événement à cette même adresse Internet.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

