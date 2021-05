L'urgence de la transformation industrielle occupe le centre de la scène aux « Ignite Talks » mondiaux du 21 au 23 septembre 2021





Cognite, un chef de file de l'innovation industrielle, organisera sa quatrième conférence mondiale annuelle, Ignite Talks, du 21 au 23 septembre 2021. Cet événement virtuel hybride fera intervenir des leaders et innovateurs mondiaux déterminés à transformer l'industrie dès aujourd'hui pour atteindre l'échéance 2050 de la neutralité carbone, ainsi que pour créer un avenir plus innovant, axé sur les données, et durable.

« Le temps presse, à l'heure où le monde mène une course pour atteindre les objectifs de durabilité », a déclaré le Dr John Markus Lervik, cofondateur et PDG de Cognite. « Saisir pleinement les émissions, l'empreinte environnementale, et d'autres mesures liées à la durabilité, constitue d'abord et avant tout un problème de données. L'objectif des Ignite Talks consiste à rassembler des opinions mondiales de premier plan, déterminées à élaborer des solutions innovantes via la technologie. »

Localisée à la fois en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis, la conférence de trois jours sur la numérisation de l'industrie se concentrera sur les technologies innovantes qui alimentent des industries telles que le pétrole, le gaz, l'électricité, les services publics, la fabrication, et qui favorisent le développement d'énergies renouvelables. Les participants peuvent s'attendre à des discussions sur le DataOps industriel, sur des technologies d'avenir telles que la robotique et l'intelligence artificielle, sur l'analytique des données, ainsi qu'à des débats approfondis sur la manière de promouvoir une durabilité rentable.

« À l'heure où l'industrie énergétique se réinvente et déploie de nouvelles technologies, nous savons que les données constitueront le moteur d'une transformation pérenne et durable », a déclaré Ahmed Hashmi, vice-président principal du numérique chez bp. « Nous sommes impatients de participer à nouveau aux Ignite Talks cette année, afin d'apporter notre point de vue et de réaffirmer notre engagement en faveur de solutions durables, via les données et la numérisation. »

Rendez-vous sur cette page pour recevoir des actualités et informations régulières concernant les intervenants et les sessions : ignitenews.com/ignite-talks/. Le programme complet de cette conférence en ligne sera disponible cet été. Pour visionner la vidéo Ignite Talk mettant en lumière la conférence, cliquez ici.

Ignite News est également lancée aujourd'hui, en tant qu'extension de la marque et de la conférence Ignite. Ignite News est la seule plateforme média en ligne qui se situe à l'intersection entre transformation industrielle, technologie et durabilité. La newsletter gratuite sur abonnement développera les discussions Ignite Talks au-delà de la conférence, et soulignera d'importantes actualités et évolutions liées à l'industrie, en analysant notamment les implications plus larges de : l'industrie 4.0, de la transition énergétique mondiale pour la société, de développement de la main-d'oeuvre, et de l'impact environnemental planétaire.

Ignite News exploitera régulièrement des informations directement issues de leaders de l'industrie et de la technologie, parmi lesquels des écrivains et journalistes couvrant l'industrie, la technologie et la durabilité aux États-Unis, en Europe, dans les pays scandinaves, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, ainsi que des rapports de niveau plus approfondi issus de partenaires tels que Axios et Harris Poll, entre autres.

Cognite est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (software-as-a-service, SaaS) à vocation industrielle, qui soutient la transformation numérique axée sur les données à grande échelle, des secteurs à actifs lourds à travers le monde. Notre principal produit, Cognite Data Fusion (CDF), est une plateforme de contextualisation et d'opérations de données industrielles, qui place les données brutes dans le contexte industriel du monde réel, en offrant la création rapide de solutions et d'applications à grande échelle. CDF permet aux sociétés possédant des données OT/IT/ET contextualisées de développer des solutions qui augmentent la sécurité, la durabilité, l'efficience et la génération de revenus. Retrouvez-nous sur www.cognite.com, et suivez-nous sur Twitter @CogniteData ou sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cognitedata.

