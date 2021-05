Un pas de plus vers un accord visant la transformation en éducation avec la signature d'un protocole d'entente entre Services aux Autochtones Canada et le Conseil en Éducation des Premières Nations au Québec





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones Canada, et le Comité des Chefs du Conseil en Éducation des Premières Nations au Québec (CEPN) ont signé un protocole d'entente qui encadrera les discussions pour l'élaboration d'une entente régionale en éducation. Une telle entente s'inscrit dans le cadre de la transformation des programmes en éducation initiés par le Ministère en collaboration avec les Premières Nations. Cette transformation répondra aux objectifs et aux priorités des Premières Nations en matière d'éducation afin de favoriser la réussite scolaire des élèves.

Le ministre et les Chefs du CEPN s'engagent dès maintenant à élaborer une entente régionale en éducation qui définira clairement les rôles et responsabilités des parties. Cette approche comprend du financement pour l'éducation de la maternelle au secondaire et répondra aux demandes des Premières Nations tout en prenant en compte les besoins des élèves. Par conséquent, les résultats en éducation seront améliorés et les Premières Nations exerceront ainsi un plus grand contrôle de l'éducation de leurs enfants.

Cette démarche s'inscrit en droite ligne de la politique en cours depuis le 1er avril 2019. Celle-ci soutient la gestion de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations et s'appuie sur les nouveaux modèles de financement régionaux pour assurer un financement plus prévisible et adéquat.

Citations

« L'éducation doit être confiée à ceux et celles qui sont le mieux en mesure d'assurer un enseignement reflétant l'histoire, la langue et la culture des apprenants. Nous reconnaissons l'expertise du Comité des Chefs du Conseil en Éducation des Premières Nations au Québec et sa connaissance des besoins réels et particuliers de ses membres. Les membres du CEPN sont vraiment les mieux qualifiés pour gérer ce dossier au coeur des priorités des Premières Nations. Ce protocole guidera l'élaboration d'une entente régionale en matière d'éducation ainsi que le cadre financier qui y est associé. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Un pas de plus vers la réalisation commune d'un changement qui soutient pleinement le contrôle de l'éducation des Premières Nations par et pour les Premières Nations au Québec, comme les chefs l'avaient envisagé au début des années 1970. Un pas vers une entente régionale en éducation basée sur les besoins réels et spécifiques des communautés membres du CEPN afin d'assurer les moyens nécessaires aux générations présentes et futures de réaliser leur plein potentiel et s'épanouir dans la fierté de leur culture et de leur identité. »

John Martin, Chef de Gesgapegiag

Les faits en bref

Le CEPN est une association qui repose sur la force collective de ses 22 communautés membres en vue d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants des Premières Nations. Le CEPN contribue à la pleine prise en charge de l'éducation par ses Premières Nations membres et à l'exercice de leur compétence inhérente. Le CEPN représente et défend les intérêts de cette force collective en mettant en valeur les réalités de chaque Nation, et ce, dans le respect de son identité, de sa culture et de ses traditions. L'excellence, la réussite éducative, la fierté culturelle, ainsi que le contrôle de l'éducation par et pour les Premières Nations, sont au coeur de sa mission. Pour plus d'information, visiter le cepn-fnec.ca.

