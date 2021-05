MolecuLight remporte un contrat de technologie innovante avec Vizient pour son appareil d'imagerie des plaies par fluorescence i:X®





Contrat attribué pour des produits qui apportent des améliorations à l'industrie des soins de santé

PITTSBURGH, Pennsylvanie, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., le leader de l'imagerie par fluorescence au point d'intervention pour la détection de plaies contenant des charges bactériennes élevées, annonce que son appareil d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® a remporté un contrat de technologie innovante avec Vizient, Inc.,, la plus grande entreprise d'amélioration de la performance dans le domaine des soins de santé dirigée par ses membres. Le nouveau contrat de technologie innovante pour MolecuLight i:X souligne, pour les membres de Vizient, les qualités uniques de l'appareil susceptibles d'apporter des améliorations à l'industrie des soins de santé.

Les contrats de technologie innovante sont attribués en fonction des recommandations des experts en soins de santé qui siègent au sein d'un conseil dirigé par des membres de Vizient. Ces experts examinent les produits potentiellement novateurs et déterminent les technologies susceptibles d'améliorer les soins cliniques, la sécurité des patients et la sécurité des professionnels de santé, ou d'optimiser les activités commerciales des organisations de soins de santé.

Le système MolecuLight i:X effectue une mesure numérique de la zone de la plaie, permettant ainsi une documentation précise des plaies. Il s'agit du seul appareil d'imagerie au point d'intervention qui permet aux cliniciens de visualiser la charge bactérienne élevée (>104 UFC/g) dans les plaies, ainsi que les signes et symptômes cliniques (CSS). Étant donné que la présence d'une charge bactérienne élevée empêche les plaies de guérir1, le fait d'avoir un dispositif au point d'intervention comme le système i:X fournit des renseignements précieux en temps réel pour éclairer la prise de décisions des cliniciens. Les résultats publiés d'une étude récente portant sur 350 patients, menée dans 14 centres, ont montré que la norme clinique d'utilisation des soins (CSS) ne détectait que 15 % des plaies présentant une charge bactérienne élevée, tandis que l'ajout du i:X à la norme de soins a permis d'améliorer de 400 % la détection de ces plaies2.

« Nous sommes honorés que notre système MolecuLight i:X, utilisé au point d'intervention, remporte un contrat de technologie innovante », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Grâce au système i:X, nous espérons réaliser d'importantes économies et améliorer les résultats cliniques en informant les cliniciens sur la présence d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Comme le système i:X fait désormais l'objet d'un contrat avec Vizient Inc., nous sommes plus accessibles à la vaste base de membres de Vizient. Elle compte plus de 50 % des fournisseurs de soins de courte durée aux États-Unis, dont 95 % des centres médicaux universitaires américains et plus de 20 % des fournisseurs de soins ambulatoires. Grâce au contrat, ces établissements peuvent à présent accéder facilement à la plateforme i:X et voir rapidement les avantages cliniques au niveau de leurs pratiques de soins des plaies. »

« Le Vizient Innovative Technology Exchange offre aux fournisseurs l'occasion de présenter leurs produits et d'obtenir des commentaires directs de centaines d'experts hospitaliers qui assistent à l'événement annuel. Félicitations à MolecuLight pour avoir obtenu ce statut, sur la recommandation du conseil des membres », a déclaré Debbie Archer, directrice de l'approvisionnement et responsable du Vizient Innovative Technology Program.

À propos de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. est la filiale américaine de MolecuLight Inc., une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plate-forme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. Premier dispositif de MolecuLight disponible sur le marché, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires permettent de disposer d'un outil diagnostique manuel au point d'intervention pour le marché mondial de soins des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lors d'une utilisation en présence de signes et de symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa technologie unique à plateforme d'imagerie par fluorescence sur d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont globalement pertinents, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

