L'Impériale annonce les résultats de l'élection des administrateurs





La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé lors de son assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 4 mai 2021, que chacun des sept candidats proposés à titre d'administrateurs de la société et inscrits dans sa circulaire de sollicitation de procurations de gestion datée du 17 mars 2021a été élu administrateurs. Au total, 674 344 229 actions (91.86 pour cent des actions ordinaires en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration. Le pourcentage d'actions représentées à l'assemblée qui a été votée pour élire les administrateurs individuels est indiqué ci-dessous :

Candidat : En Faveur : Retenir : D. W. (David) Cornhill 649 845 433 24 498 796 B. W. (Bradley) Corson 656 343 284 18 000 945 M. R. (Matthew) Crocker 671 381 407 2 962 822 K. T. (Krystyna) Hoeg 664 148 118 10 196 111 M. C. (Miranda) Hubbs 669 057 757 5 286 472 J. M. (Jack) Mintz 643 739 018 30 605 211 D. S. (David) Sutherland 658 802 073 15 542 156

