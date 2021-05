La Semaine de l'économie verte : une première au Québec portée par le milieu de l'innovation





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Plus d'une dizaine d'organisations s'unissent aujourd'hui afin de dévoiler la toute première édition de la Semaine de l'économie verte, qui se déroulera du 17 au 21 mai 2021. Unique en son genre, cette initiative réunira une multitude d'activités qui ont pour objectif de stimuler une relance verte et prospère au Québec. Ouverte aux représentants de tous les secteurs, la Semaine de l'économie verte se veut inclusive et représentative du dynamisme des organisations québécoises portées par l'innovation et une volonté d'accélérer la transformation positive de notre économie. Plusieurs collaborateurs seront rassemblés dans le cadre de cette première programmation, dont : le Centre de recherche sur les matériaux avancés de l'Université Laval (CERMA), le Centre de Transfert technologique en Écologie Industrielle (CTTÉI), Ecofuel, Fonds Ecoleader, Groupé, IVÉO, le Pôle des technologies propres de la Gaspésie, Québec Net Positif, Réseau Environnement, ainsi que Zone Agtech.

« La pandémie nous a toutes et tous affectés à différents niveaux. Nous avons maintenant l'occasion de créer un nouveau lendemain et de redémarrer notre économie tout en la rendant plus verte et résiliente. La Semaine de l'économie verte vise à mobiliser les acteurs économiques pour y arriver, en plus de faire rayonner les forces actuellement à l'oeuvre. Les organisations qui participent à l'événement démontrent une fois de plus tout le potentiel de l'innovation québécoise qui nous permettra de répondre positivement au défi de la relance du Québec » soutient Denis Leclerc, président et chef de la direction chez Écotech Québec.

La Semaine de l'économie verte sera ponctuée d'interventions à ne pas manquer, dont celle du réputé Dr François Reeves, qui marquera l'ouverture officielle de l'événement le 17 mai à 12h. Son intervention fera le lien entre les bienfaits d'une économie verte et la santé. À l'instar du Sommet sur la colline, organisé depuis plusieurs années par Écotech Québec, les participants à la Semaine de l'économie verte seront aussi invités à rencontrer des décideurs publics pour leur faire part de leur réalité. Plusieurs initiatives et activités seront également présentées par diverses organisations québécoises portées par l'innovation et mobilisées pour une économie verte, durable et prospère. Bertrand Piccard, le fondateur de la Fondation Solar Impulse, sera l'invité d'une activité organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) le 21 mai à 12h, journée de clôture de l'événement.

Pour consulter l'ensemble de la programmation, rendez-vous sur le site de la Semaine de l'économie verte .

À propos de la Semaine de l'économie verte

La Semaine de l'économie verte est une initiative inédite et inclusive regroupant les activités d'une multitude d'organisations engagées à accélérer la transformation de l' économie du Québec afin de la rendre plus résiliente, de lutter plus efficacement contre les changements climatiques, de réduire l'empreinte environnementale et de protéger les ressources naturelles. Lancée par Écotech Québec en 2021, la Semaine de l'économie verte se positionne comme un événement annuel incontournable pour accélérer la transformation positive de l'économie grâce à l'innovation.

SOURCE Écotech Québec

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 16:59 et diffusé par :