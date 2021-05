L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - ERTH

Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») a déclaré aujourd'hui un résultat net de 133 millions de dollars et un résultat d'exploitation net de 139 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021. Résultat net : 133 millions de dollars En hausse...

Le conseil d'administration de Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'il a autorisé et déclaré un dividende de 0,48822 $ par action privilégiée de catégorie A, série 1, pour le deuxième trimestre de 2021. Ce dividende sera...

Métaux Russel Inc. annonce qu'elle déclare un dividende de 0,38 $ par action sur ses actions ordinaires, payable le 15 juin 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres, soit le 27 mai 2021. Métaux RusselMétaux Russel est l'une des plus...