Andersen Global étend sa présence européenne avec un cabinet de conseil basé à Monaco





Andersen Global renforce sa présence en Europe occidentale par le biais d'un accord de collaboration avec le cabinet de conseil monégasque EBC Trust, complétant ainsi l'offre de services à la clientèle privée de l'organisation mondiale, et sa capacité à répondre aux besoins transfrontaliers de ses clients, via ses cabinets membres et collaborateurs.

Fondé en 1975, EBC Trust est dirigé par l'associé directeur du bureau, Richard Maclellan, et se spécialise dans les services destinés aux entreprises et aux clients privés. Ses domaines d'activité principaux comprennent la gestion active des actifs sous-jacents des clients, ainsi que les services de comptabilité et de reporting. L'équipe de sept professionnels, particulièrement expérimentée en matière de conformité opérationnelle, financière et réglementaire, est habilitée à fournir des services fiduciaires à Monaco, et des déclarations de bénéficiaires effectifs pour l'immobilier monégasque. En outre, ils assistent leur clientèle concernant la création de bureaux de gestion de patrimoine, la conformité fiscale, la planification de la retraite et succession, et le déménagement de leur résidence à Monaco.

« Notre priorité a été et continuera d'être un service à la clientèle exceptionnel », a déclaré Richard Maclellan. « Notre dévouement à la gérance, et notre engagement envers la transparence nous permettent de fournir des conseils indépendants et des services sur mesure, dans le meilleur intérêt de nos clients. La collaboration avec Andersen Global améliore encore nos offres de services et notre capacité à fournir aux clients des solutions transparentes et les ressources d'une organisation mondiale. Nous sommes impatients de travailler en synergie avec les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global, en Europe et dans le monde. »

« Monaco est un marché important, et notre collaboration avec EBC Trust nous positionne pour fournir des solutions encore plus complètes aux clients, tout en ajoutant une couverture pour notre organisation en Europe de l'Ouest », a souligné pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « Richard et son équipe offrent une profondeur exceptionnelle de connaissances et d'expérience, qui fait d'eux le complément idéal à notre plateforme dans la région. Leur excellente réputation, leur culture d'entreprise, et leur état d'esprit en parfait accord avec le nôtre leur permettront de travailler en synergie avec nos autres cabinets membres et cabinets collaborateurs, à l'échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 265 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

