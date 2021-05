Étude des crédits budgétaires - Le PLQ déçu de l'attitude de la ministre Caroline Proulx dans le dossier du projet minier de Nouveau Monde Graphite





QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Il y a deux mois, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, dénonçait la façon dont la CAQ a géré le dossier du projet minier de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, Mme Melançon a questionné la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, relativement à ce projet puisqu'il est dans son comté. Elle a été extrêmement déçue d'apprendre que la ministre a refusé de rencontrer les citoyennes et les citoyens qui voulaient lui parler de ce dossier.

«?C'est aberrant de voir comment le gouvernement caquiste n'est pas ouvert au dialogue. Le projet minier de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints divise la région et suscite beaucoup d'inquiétudes notamment sur les risques liés à la gestion des rejets miniers et à la protection de l'eau puisque la protection du lac Taureau pourrait être compromise. Comme élue ou élu, nous représentons d'abord les citoyennes et les citoyens de nos circonscriptions et je crois que notre rôle premier est d'écouter leurs inquiétudes, lorsqu'il y a lieu. Dans ce cas-ci, l'impact environnemental néfaste et le fait que le BAPE n'a pas donné son autorisation au projet et qu'il avait demandé au gouvernement d'être prudent et d'attendre diverses études et analyses probantes permettant de valider certaines informations avant que ne soit autorisé ce projet inquiètent des résidents et résidentes de son comté. Pourquoi refuser de les écouter???»

Mme Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

