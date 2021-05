Des organismes communautaires famille prêts à agir





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) salue le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) sous la présidence de madame Régine Laurent. La COFAQ espère que le travail réalisé par les commissaires aura un impact positif sur les services de prévention et le soutien aux enfants et aux parents.

« Les travaux de la CSDEPJ ont démontré de profondes lacunes dans nos services auprès des familles » souligne Marie Simard, directrice générale de la COFAQ. « L'accent mis sur la prévention et l'importance du milieu communautaire famille fait de ces organismes que l'on représente des acteurs de changement vers le mieux-être des familles, ce qu'ils sont déjà depuis longtemps. »

Rappelons que lors du dépôt du bilan de l'année 2019, dans sa 5e recommandACTION, la commission avait proposé d'accorder au minimum 200 000 $ par année par organisme communautaire, de façon récurrente et à long terme et en priorité aux organismes communautaires famille (OCF). Nous sommes heureux que la CSDEPJ réitère son engagement quant au financement des OCF tout en soulignant que bien d'autres groupes qui relèvent principalement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) font aussi partie de la solution.

À l'automne 2020, le ministère de la Famille (MF) a été proactif en consolidant et rehaussant le financement de base des OCF à hauteur de 130 000 $ par année. ll faut maintenant faire un pas de plus. Le MF et le MSSS doivent s'asseoir afin d'identifier les organismes communautaires qui contribuent au « cercle de bienveillance » que la Commission souhaite voir se consolider et déployer.

En faisant sienne cette cible de financement pour les organismes qui travaillent auprès des familles, le MF et le MSSS renforceront la capacité des OC à soutenir les mères et les pères dans l'exercice de leur rôle parental et permettront d'améliorer les conditions de vie des familles dans leurs milieux.

« À la suite du dépôt du rapport de la CSDEPJ, le gouvernement a réagi rapidement, ce matin, en proposant une approche interministérielle pour mobiliser l'ensemble des ministères liés à cet enjeu. Nous étions heureux de voir le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe accompagner le ministre Carmant. Nous avons une forte impression que le gouvernement comprend qu'il y a beaucoup de travail à faire qui nécessitera de la concertation et des efforts soutenus » nous rappelle Mari Simard.

Les organismes communautaires prennent déjà leurs responsabilités pour appuyer les mères et les pères dans le développement de leur habileté parentale. Encore faut-il leur donner le moyen de travailler de concert avec les autres intervenants du milieu scolaire, de la santé et des services sociaux. En négligeant de financer adéquatement le milieu communautaire, nous risquons de ne pas voir se déployer le cercle de protection souhaité par la Commission pour nos enfants.

La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) regroupe, soutient et représente ses organismes membres dans le but de promouvoir et défendre les intérêts de la famille, notamment, à l'égard des politiques publiques afin d'améliorer la qualité de vie des familles.

