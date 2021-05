Le gouvernement du Canada lance un appel de concepts novateurs visant à prévenir et à éliminer l'itinérance





Les soumissions seront acceptées jusqu'au 11 juin

GATINEAU, QC, le 4 mai 2021 /CNW/ - Chaque Canadien mérite d'avoir un logement sûr et abordable.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a lancé un appel de concepts novateurs visant à prévenir et à éliminer l'itinérance, dans le cadre du volet Capacité communautaire et innovation de Vers un chez-soi.

Le gouvernement du Canada alloue environ 6 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, aux projets mesurables qui développeront et mettront à l'essai de nouvelles approches innovatrices visant à lutter contre l'itinérance dans les communautés partout au pays.

Les concepts de projets doivent toucher l'une des trois priorités suivantes :

Développer ou mettre à l'essai des interventions visant des populations précises, comme les populations autochtones, les aînés, les jeunes, la communauté LGBTQ2, les femmes fuyant la violence, les anciens combattants et les Canadiens noirs ou racisés.

Développer des partenariats stratégiques qui contribuent à la collaboration entre les communautés, qui augmentent le renforcement des capacités dans le secteur aux services des itinérants, ou qui créent des liens entre différents secteurs ou ordres de gouvernement.

Élaborer des pratiques efficaces ou des techniques novatrices pour mesurer la portée de l'itinérance ou pour combler les lacunes existantes en matière de données sur l'itinérance, y compris l'itinérance cachée.

La priorité sera accordée aux projets pluriannuels réalisés à grande échelle, aux projets desservant les communautés autochtones et aux projets visant à lutter contre l'itinérance dans les territoires.

Les concepts peuvent être soumis en envoyant par courriel un formulaire de proposition de concept rempli à hkd-dci@hrsdc-rhdcc.gc.ca au plus tard le 11 juin 2021. Les concepts seront évalués par un comité d'examen et les candidats retenus seront invités à présenter la proposition en totalité pour examen durant l'été.

Citation

« Chaque Canadien et Canadienne mérite un logement sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à éliminer l'itinérance chronique au Canada et sait que cet investissement, réalisé dans le cadre de Vers un chez-soi, aidera à cibler des approches et des solutions novatrices qui viendront en aide aux communautés partout au pays. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

Les faits en bref

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance a été lancée en 2019. Elle appuie les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement et vise à éliminer l'itinérance chronique à l'échelle du pays.

Vers un chez-soi est un programme communautaire qui accorde des fonds et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, rurales et éloignées afin de les aider à répondre à leurs besoins en matière de lutte contre l'itinérance.

Le volet Capacité communautaire et innovation de Vers un chez-soi appuie les communautés dans la mise en oeuvre d'un système d'accès coordonné et de contributions axées sur des projets ciblés afin de favoriser l'innovation dans le secteur des services aux itinérants.

Liens connexes

Appel de concepts national dans le cadre du volet Capacité communautaire et innovation

Guide du demandeur : Appel de concepts dans le cadre du volet Capacité communautaire et innovation

À propos de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 14:14 et diffusé par :