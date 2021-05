Les robots de téléprésence Holo débarquent au Québec





FARNHAM, QC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Redéfinir le monde du travail; l'expression sur toutes les lèvres depuis le début de la pandémie de la Covid-19. C'est avec cette idée en tête que l'entrepreneur québécois Julien Depelteau a décidé de commercialiser à grande échelle les robots de téléprésence, poussant ainsi le concept de télétravail à un niveau supérieur. Aussi fascinants que pratiques, les Holo Robots, nom de la marque de distribution au Québec, permettent d'être là où nous ne sommes pas. D'une simplicité incroyable, ils rendent possible des économies de coûts, en évitant des déplacements inutiles ou des voyages d'affaires.

Bien plus sophistiqués que les outils de visioconférence, ils assurent une présence physique et sont contrôlés à distance pour se déplacer comme bon nous semble. Son autonomie peut aller jusqu'à six heures.

Dossier de presse

Parfaits pour les superviseurs en usine, les travailleurs de la santé, ceux qui doivent assister à des réunions à distance ou même pour des élèves qui ne peuvent se rendre à l'école, les Holo Robots rapprochent les gens. Sa facilité d'utilisation en fait l'option idéale pour visiter un proche dans une résidence de personnes âgées, ou encore pour voir des expositions dans les institutions muséales.

« Ce que nous souhaitons, c'est d'offrir une nouvelle alternative au télétravail. Sans remplacer le contact humain, la téléprésence procure un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort et accorde plus de liberté que les rencontres planifiées en visioconférence. Les Holo Robots s'inscrivent dans la redéfinition du travail dans le monde de demain », raconte Julien Depelteau, fondateur de Holo Robots.

Avec une qualité d'image et de son exceptionnelle, un mode vision de nuit et un réseau de capteurs 3D qui permet au robot d'éviter les obstacles, ses commandes de conduite intuitive et son design minimaliste font de lui un ajout appréciable au sein de n'importe quelle équipe. Se contrôlant à distance à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone, il permet de circuler partout, de tout voir et de tout entendre.

Moins de 10 minutes suffisent pour assembler le robot.

Holo Robots est le premier distributeur exclusif québécois pour Double Robotics, le manufacturier de robots de téléprésence à Burlingame, en Californie. Il est aussi le premier distributeur en Amérique du Nord à offrir la location de robots.

Pour planifier un essai routier personnalisé et gratuit, cliquez sur ce lien.

