Avis aux médias - La ministre Bibeau annonce une initiative visant à attirer plus de jeunes en agriculture





OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, se joindront virtuellement aux producteurs de tout le pays pour annoncer un financement à l'appui de l'inclusion des jeunes Canadiens dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Date

Le 5 mai 2021

Heure

13 h (HAE)

Lieu

Virtuel

Précisions sur la participation

Pour participer à la vidéoconférence

https://zoom.us/j/91896071173?pwd=RUpNK2lOV1FtSGZmUUhHVDAyNnNrdz09

Code de la réunion : 918 9607 1173

Code d'accès : 207571

*** L'événement sera enregistré. Les participants peuvent choisir de ne pas être visibles sur l'enregistrement en éteignant leur caméra, ce qui n'aura pas d'incidence sur la transmission audio ou vidéo de l'événement. Veuillez sélectionner l'option « audio par ordinateur (Computer Audio) » au moment d'ouvrir l'application. ***

Pour participer par téléphone

Veuillez contacter les Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire et obtenir des instructions.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

