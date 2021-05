Hivemind s'associe à Databricks pour générer de la valeur commerciale grâce à l'analyse des données unifiée





Hivemind, la plateforme polyvalente de préparation de données pour la rationalisation et la systématisation du travail lié aux données humaines, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Databricks, une entreprise de données et d'IA qui offre une plateforme ouverte et unifiée pour l'analyse des données et l'IA. Databricks et Hivemind fournissent des solutions de calcul parallèle complémentaires conçues pour les systèmes et les humains, permettant à l'esprit et à la machine de collaborer plus efficacement pour créer, traiter et analyser des ensembles de données de bout-en-bout.

La plateforme d'analyse de données unifiée de Databricks, construite sur une architecture Lakehouse en nuage, simplifie radicalement l'infrastructure de données d'entreprise en réunissant les meilleurs éléments des entrepôts et lacs de données. Elle permet une ingénierie de données à grande échelle, une analyse conjointe des données, un apprentissage automatique complet et une analyse d'entreprise. Les clients bénéficient également de données sécurisées, de la conformité et de la réduction des coûts DevOps. Cela signifie que les entreprises peuvent appliquer l'IA à l'ensemble de leurs données et lancer des initiatives d'innovations de rupture sur le marché.

Grâce à Hivemind, les entreprises produisent des données uniques. Son logiciel permet aux clients d'intégrer la prise de décision humaine dans leur infrastructure de données afin qu'ils puissent s'appuyer sur des données précises, adaptées et fournies de manière efficace. Ce partenariat permettra aux entreprises de fournir à leurs scientifiques des données la possibilité de transformer les données non structurées de Delta Lake en données structurées utiles, d'examiner et de résoudre les problèmes identifiés par Delta Lake, d'obtenir des données pour alimenter les applications en cours d'exécution sur Databricks, et de compiler sur la plateforme Hivemind des données de formation de très haute qualité avec un contrôle humain.

« Nous sommes à la fois ravis de collaborer avec Hivemind et impatients de créer une valeur unique pour nos clients communs », a déclaré Junta Nakai, responsable mondial de l'industrie des services financiers et de la durabilité de Databricks. « Notre partenariat avec Hivemind permet aux entreprises d'obtenir des informations différenciées de Delta Lake destinées à des cas d'utilisation allant de la gestion des risques à l'investissement ESG. La plateforme d'analyse de données unifiée de Databricks, en conjonction avec le logiciel Hivemind, rassemblera les deux atouts les plus importants de toute entreprise, à savoir les employés et les données. »

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat avec Databricks afin de fournir à nos clients communs une solution pratique et flexible aux problèmes de données tout au long du processus de l'analyse des données », a déclaré Jon Bratton, directeur commercial de Hivemind. « Nous pensons que la science des données fonctionne mieux en conjonction avec une prise de décision humaine. Hivemind est née de cette conviction pour relever le plus grand défi de la science des données, à savoir la création de données significatives. »

Pour plus d'informations, pour consulter l'architecture de référence ou pour demander une démo, merci de nous contacter au https://hvmd.io/databricks.

