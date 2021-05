Avis aux médias - Le ministre Champagne discutera d'investissements prévus dans le budget de 2021 qui ouvriront des possibilités de formation et de travail pour les étudiants postsecondaires et les diplômés





OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à une discussion virtuelle présentée par Mitacs au sujet du Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Le ministre fera le point sur les investissements qui permettront d'offrir de nouvelles possibilités de formation et de travail aux étudiants postsecondaires et aux diplômés. Ces investissements aideront également les entreprises à se remettre des conséquences de la pandémie et à investir dans leur réussite et celle de l'économie canadienne.

Date : Le mercredi 5 mai 2021



Heure : 13 h (heure de l'Est)



Lieu : Diffusion en direct sur Facebook

