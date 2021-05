La ministre Joly fait valoir les mesures de soutien du Canada au secteur du tourisme lors de la réunion des ministres du Tourisme des pays du G20





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a rencontré ses homologues internationaux à l'occasion de la Réunion des ministres du Tourisme des pays du G20 (anglais), organisée par l'Italie. Devant l'urgence des besoins, les ministres des grandes économies du monde, qui sont aussi les marchés sources de tourisme international les plus importants, se sont rencontrés pour discuter de la transition du secteur du tourisme vers une reprise durable et résiliente.

Les ministres ont fait état des mesures gouvernementales pour remédier aux effets de la pandémie dans le secteur du tourisme et ont convenu que d'autres mesures plus coordonnées devaient être prises. Étant donné que le tourisme est un moteur important de croissance économique mondiale, tout plan de relance doit inclure un volet de collaboration internationale.

Durant la réunion, la ministre Joly a rappelé l'importance du soutien continu des gouvernements au secteur du tourisme, l'un des plus touchés par la pandémie. Le gouvernement du Canada a déjà pris des mesures importantes pour aider ce secteur. Jusqu'à maintenant, les entreprises et les organismes sans but lucratif des secteurs du tourisme, des arts et de la culture du Canada ont reçu un soutien estimé à 15,4 milliards de dollars par l'entremise des programmes fédéraux de soutien d'urgence. Le gouvernement a aussi établi un plan dans le budget de 2021 pour appuyer la reprise du secteur touristique, en mettant à sa disposition un ensemble de mesures totalisant 1 milliard de dollars sur trois ans. Cela comprend un fonds d'aide au tourisme de 500 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques et pour les aider à se remettre des effets de la pandémie et à se positionner pour une croissance future.

La ministre Joly a également souligné l'importance de la collaboration entre les gouvernements pour assurer la sécurité des déplacements et pour restaurer et maintenir la confiance du public durant la relance du secteur. Elle reconnaît, à l'instar de ses homologues du G20, qu'il s'agit d'une occasion unique de repenser le tourisme à long terme et de reconnaître la place importante que ce secteur joue comme moteur de progrès environnemental, social et économique.

La réunion des ministres du Tourisme des pays du G20 s'est achevée par la publication d'un communiqué (anglais) et par l'adoption de lignes directrices sur l'avenir du tourisme qui sont conformes aux objectifs généraux de croissance durable et inclusive énoncés dans la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme du Canada.

Citations

« Le G20 a ciblé le tourisme comme thème de discussion prioritaire, ce qui met en évidence les contributions importantes de ce secteur à l'économie mondiale, ainsi que son rôle comme moteur de création d'emplois et de croissance économique future. Notre gouvernement demeure déterminé à appuyer une reprise forte au moyen des programmes fédéraux de soutien existants et des nouveaux investissements qui seront faits pour attirer des visiteurs dans nos villes et nos cités, suscitant des dépenses qui stimuleront les économies locales. Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre collaboration avec les pays du monde entier afin de restaurer la prospérité du secteur touristique. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a appuyé, par l'entremise de ses programmes de soutien d'urgence, les entreprises et les travailleurs des secteurs du tourisme, des arts et de la culture. À ce jour, les entreprises et les organismes sans but lucratif de ces secteurs ont reçu un montant estimé à 15,4 milliards de dollars.

a appuyé, par l'entremise de ses programmes de soutien d'urgence, les entreprises et les travailleurs des secteurs du tourisme, des arts et de la culture. À ce jour, les entreprises et les organismes sans but lucratif de ces secteurs ont reçu un montant estimé à 15,4 milliards de dollars. Le budget de 2021 propose, dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada , des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans pour créer de bons emplois et appuyer une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

, des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans pour créer de bons emplois et appuyer une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre d'initiatives de transformation, comme :



Lancer un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160 000 entreprises à couvrir les coûts des nouvelles technologies. Ces entreprises pourront aussi recevoir les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti de ces technologies, avec l'aide de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.





Permettre aux petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment les technologies numériques et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans l'essor des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années



Revitaliser le secteur canadien du tourisme grâce à un financement de 1 milliard de dollars pour aider les entreprises touristiques à se rétablir et pour appuyer les festivals et les événements culturels qui offrent des emplois et sont une source de croissance dans bon nombre de nos villes et communautés.



Appuyer les femmes, les Canadiens noirs et d'autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Le G20 (anglais) est un forum international qui regroupe les principales économies du monde. Ses membres représentent plus de 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population de la planète.

Les membres du G20 sont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada , la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France , l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, l'Union européenne et la Turquie. L'Espagne en fait aussi partie à titre d'invité permanent.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez @TourismeCDN sur les médias sociaux pour en savoir plus sur le tourisme : Twitter

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 12:36 et diffusé par :