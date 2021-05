Le rapport TCFD 2020 de Moody's met en avant les progrès en matière d'action climatique





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a publié aujourd'hui son rapport 2020 de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), dans lequel elle souligne sa mobilisation en faveur de l'action climatique et réaffirme son soutien à la diffusion d'informations plus cohérentes et transparentes sur le développement durable.

"Nous sommes fiers d'avoir dépassé nos objectifs de durabilité environnementale et d'avoir entièrement mis en oeuvre la sensibilisation aux risques et aux opportunités liés au climat dans la stratégie commerciale, la gouvernance d'entreprise et la gestion des risques de Moody's", a déclaré Mark Kaye, directeur financier de Moody's Corporation. "Moody's poursuivra la promotion de la durabilité dans ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi que l'adaptation de ses produits et services afin d'intégrer et de défendre les considérations climatiques."

Le rapport fait suite à la communication par Moody's en 2020 de ses engagements en matière de durabilité environnementale, notamment le développement des efforts de neutralité carbone, l'approvisionnement en électricité 100 % renouvelable et la définition d'objectifs scientifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et atteindre le niveau net zéro d'ici 2050. Moody's a été l'une des premières entreprises de services financiers à soutenir les recommandations de la TCFD et à y répondre, et a été citée en exemple dans le 2020 Status Report de la TCFD.

Le rapport 2020 de la TCFD détaille les progrès réalisés par Moody's pour atteindre les objectifs et les engagements établis dans son Plan de décarbonisation 2020, notamment :

Atteindre la neutralité carbone

Moody's a atteint son objectif en 2020 visant à compenser les émissions de carbone historiques provenant de ses activités, des voyages d'affaires et des déplacements des employés depuis l'entrée en bourse de la société en septembre 2000. Par ailleurs, la société a l'intention d'atteindre un taux d'émissions nettes de zéro d'ici 2050, conformément à l'engagement des entreprises signataires du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) pour 1,5°C.

Achat d'énergie renouvelable

Moody's a honoré avec succès son engagement de se procurer de l'électricité 100 % renouvelable pour ses activités mondiales au moyen de certificats d'énergie renouvelable.

Progresser dans la réalisation de ses objectifs scientifiques

En 2020, Moody's a dépassé son objectif de réduction de 50 % des émissions de GES de portée 1 et 2 d'ici 2030, en grande partie grâce à l'achat d'électricité renouvelable. Elle a également fait mieux que son objectif de réduction de 15 % des émissions de GES de portée 3 d'ici 2025, provenant des activités liées au carburant et à l'énergie, des voyages d'affaires et des déplacements des employés. Moody's poursuivra ses efforts pour atteindre ses objectifs de réduction d'ici l'année indiquée. En outre, Moody's a réalisé d'importants progrès par rapport à son objectif de mobilisation des fournisseurs, puisque 26 % des fournisseurs, en termes de dépenses, se sont maintenant engagés à respecter des objectifs scientifiques.

Voir l'intégralité du 2020 TCFD report.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) est une société mondiale d'évaluation des risques qui aide les organisations à prendre de meilleures décisions. Ses données, solutions d'analyse et perspectives aident les décideurs à identifier les opportunités et à gérer les risques inhérents aux activités commerciales avec d'autres parties. Nous pensons qu'une plus grande transparence, des décisions plus réfléchies et un accès équitable à l'information ouvrent la porte à un progrès partagé. Avec plus de 11 500 employés dans plus de 40 pays, Moody's combine une présence internationale avec une expertise locale et plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. De plus amples renseignements sont disponibles sur moodys.com/about.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 12:25 et diffusé par :