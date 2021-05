GlobalStep nomme Jacques Saint Laurent comme membre du Conseil d'administration et Président de l'expérience client





MONTRÉAL, 4 May 2021 /CNW/ - GlobalStep, prestataire leader de services technologiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jacques Saint Laurent au Conseil d'administration de l'entreprise.

M. Saint Laurent, originaire de Québec et résident de longue date de Montréal, présidera les initiatives de GlobalStep en matière de soutien aux joueurs et d'expérience client. Ancien membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprises et d'organismes à but non lucratif, dont la Croix-Rouge et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques d'été de Montréal en 1976, M. Saint Laurent possède une expérience et une expertise approfondies en matière de conseil informatique, de finance internationale et de gestion des marques. M. Saint Laurent est Président de Lorier Capital, et a récemment occupé le poste de Président de Teleperformance et en reste le Président non exécutif.

« L'équipe de direction de GlobalStep et moi-même avons le privilège de voir Jacques, chef d'entreprise distingué et accompli, rejoindre notre conseil d'administration. La nomination de Jacques est un véritable témoignage de la diversité géographique de notre conseil d'administration, et de notre engagement indéfectible envers la croissance de nos activités à Montréal. Outre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie, le Canada est un marché clé pour GlobalStep, et je me réjouis de la richesse de l'expérience et du leadership que Jacques apporte à GlobalStep », a déclaré Gagan Ahluwalia, directeur général de GlobalStep.

«?Je suis ravi de devenir un membre de la famille GlobalStep. Il s'agit d'une entreprise dont les valeurs de marque sont très claires, qui compte des clients emblématiques et qui connaît une croissance fulgurante fondée sur sa passion pour la réussite de ses clients. Nous avons beaucoup à offrir au Québec en créant de la valeur pour nos clients, et en créant des emplois dans notre communauté. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe de direction alors que nous développons notre activité au Québec », a déclaré M. Saint Laurent.

