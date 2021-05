Santen annonce l'approbation de PRESERFLOMC MicroShunt par Santé Canada





Santen Canada Inc., filiale de Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (« Santen »), société internationale vouée exclusivement à l'ophtalmologie, a annoncé aujourd'hui l'approbation de PRESERFLOMC MicroShunt par Santé Canada. PRESERFLO MicroShunt est un implant chirurgical qui facilite le drainage de l'humeur aqueuse de l'oeil et réduit la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) dont la PIO n'est pas maîtrisée en utilisant les plus fortes doses de médicaments tolérées contre le glaucome.

« L'approbation de PRESERFLO MicroShunt est un jalon important vers l'objectif de Santen qui consiste à préserver la vision en innovant dans le domaine de la chirurgie du glaucome accessible aux Canadiens, ainsi qu'un progrès dans notre croissance sur le marché nord-américain, déclare Carol Stiff, dirigeante de Santen Canada Inc. Grâce à cette approbation, nous sommes ravis de faire profiter le marché canadien des avantages de PRESERFLO MicroShunt et de pouvoir offrir aux médecins et à leurs patients une nouvelle option chirurgicale efficace pour réduire durablement la PIO. »

Le glaucome est l'une des principales causes de cécité dans le monde et toucherait, selon les estimations, 79,6 millions de personnes1,2.

« En tant que spécialiste du glaucome, je suis très heureux d'apprendre l'approbation de PRESERFLO MicroShunt, réagit le docteur Ike Ahmed de l'Université de Toronto (Ontario). Cet implant au dessin unique, fabriqué dans un matériau innovant, combine une approche minimalement invasive avec une réduction significative de la PIO et une évolution postopératoire plus prévisible pour nos patients souffrant de glaucome au Canada. »

À propos de PRESERFLO MicroShunt

Le dispositif PRESERFLO MicroShunt est un système de drainage ab externo qui facilite l'évacuation de l'humeur aqueuse de l'oeil et réduit la PIO chez les patients atteints de GPAO et dont la PIO n'est pas maîtrisée en utilisant les plus fortes doses tolérées de médicaments contre le glaucome [ou lorsque la progression du glaucome justifie une intervention chirurgicale]. La réduction de la PIO est le moyen le plus efficace pour prévenir la progression du glaucome et la perte de vision. Fait d'un matériau biocompatible exclusif appelé « SIBS » [poly(styrene-block-isobutylene-block-styrene)], PRESERFLO MicroShunt est un tube flexible de 8,5 mm flanqué d'ailettes planes qui aident à le fixer dans le tissu à travers une micro-incision et à prévenir les fuites et la migration. PRESERFLO MicroShunt est actuellement disponible en Europe.

Pour davantage de renseignements et d'instructions, veuillez consulter l'emballage du produit, y compris son étiquette et les notices.

À propos de Santen

En tant qu'entreprise internationale vouée uniquement à l'ophtalmologie, Santen s'appuie sur des connaissances scientifiques et des compétences organisationnelles bâties pendant près de 130 ans pour créer, développer et commercialiser des produits pharmaceutiques, des dispositifs chirurgicaux et médicaux et des produits de soins oculaires en vente libre. Leader du marché des produits pharmaceutiques ophtalmiques sur ordonnance au Japon, Santen contribue désormais aux soins de patients dans plus de 60 pays. L'entreprise fournit des produits et des services qui améliorent le bien-être des patients et de leurs proches, ainsi que celui de la société, par voie de conséquence. Pour en savoir plus, visitez les sites Web de Santen www.santencanada.ca et www.santenusa.com (siège social nord-américain).

À propos d'InnFocus, Inc.

InnFocus, Inc., filiale de Santen, détient la licence du dispositif médical PRESERFLO MicroShunt au Canada.

