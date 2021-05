Crise du logement : le Parti libéral du Québec en mode solutions





QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour atténuer la crise du logement dans l'ensemble des régions du Québec, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, et la porte-parole en habitation, madame Marie-Claude Nichols, ont présenté une série de propositions pour que le gouvernement caquiste de François Legault agisse à court terme sur trois volets de la crise actuelle : l'accès au logement abordable, l'accès à la propriété et l'accès au logement social. L'opposition libérale demande au gouvernement caquiste de reconnaître la crise actuelle et de mettre en place les propositions suivantes :

Accès au logement abordable

Exiger plus de transparence de la part des propriétaires lorsqu'ils affichent un logement à louer quant au coût du bail précédent en obligeant les propriétaires à remplir la section G du bail et en prévoyant une pénalité en cas de non-respect?;

Soutenir les propriétaires de petits immeubles locatifs pour favoriser les travaux de rénovation par un crédit d'impôt?;

Encourager la création de logements abordables à l'extérieur des zones métropolitaines de Montréal et de Québec, par un crédit de taxes qui serait compensé directement aux municipalités?;

Taxer les propriétés inoccupées qui appartiennent à des non-résidents afin qu'elles reviennent sur le marché locatif.

Accès à la propriété

Doubler le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation afin notamment d'encourager l'inspection au préalable?;

Moderniser le Régime d'accès à la propriété (RAP) en augmentant à 50?000 $ le montant admissible et en le rendant accessible aux parents qui souhaitent aider leur enfant à acquérir une propriété?;

Mettre en place une politique encadrant les opérations d'achat-revente pour limiter la surenchère des propriétés rénovées.

Accès au logement social

Doubler le nombre de nouveaux logements sociaux prévus pour cette année?;

Déposer un plan de déploiement sur 5 ans afin d'avoir une plus grande prévisibilité pour l'ensemble des régions.

«?Nous faisons une série de propositions constructives, dont certaines sont applicables à court terme. L'ensemble de nos régions vivent les contrecoups de la surchauffe immobilière et de la hausse des prix des loyers. Maintenant, c'est à François Legault d'accepter notre main tendue et d'agir. Pensons d'abord aux familles, aux parents monoparentaux, aux aînés, aux étudiants et aux personnes à faible revenu qui voient le 1er juillet arriver et qui se demandent s'ils ou elles auront un toit sur la tête. De véritables drames humains se dessinent, c'est notre devoir de les éviter. Agissons pour que tous aient un toit décent et abordable dans ce Québec que nous voulons moderne, durable et inclusif.?»

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

«?Nous ne pouvons pas vivre, année après année, un 1er juillet difficile comme celui annoncé en 2021. Humainement, c'est impensable. Nous ne pouvons plus gérer l'habitation au jour le jour : nous devons doter le Québec d'une vision à long terme, d'une vision durable, qui touche tous les volets de la crise et l'ensemble des régions du Québec. C'est en ce sens que nous faisons, aujourd'hui, ces propositions constructives au gouvernement caquiste. Ça va faire trois ans que François Legault est premier ministre. Il doit se mettre en mode solutions et faire de l'habitation une priorité. Travaillons tous ensemble pour mieux soutenir les Québécoises et les Québécois.?»

Marie-Claude Nichols, porte-parole en habitation et en affaires municipales.

