Fenplast obtient le statut membre du Club Platine des sociétés les Mieux gérées au Canada en 2021

CANDIAC, QC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Fenplast est heureuse d'annoncer qu'elle figure à nouveau au palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada, et ce pour une septième année consécutive, l'élevant ainsi au rang Platine, le plus haut niveau de reconnaissance réservé par ce programme. Cette distinction nationale n'est accordée qu'à quelques sociétés annuellement, ce qui la rend encore plus prestigieuse.

Lors des récentes années, l'entreprise a procédé à un nombre important d'acquisitions afin de sécuriser son réseau de détaillants et aussi d'acquérir des capacités de fabrication additionnelles.

« C'était il y a sept ans, lors de notre première participation au programme des Sociétés les Mieux Gérées que nous avons pris la réelle mesure du sérieux de ce concours. Le rigoureux processus de qualification nous a convaincu que rien n'est laissé au hasard. Cela nous a permis de mettre en lumière nos forces ainsi que nos points à améliorer. En tant que nouveaux membres du Club Platine des Mieux Gérées, nous mesurons le chemin parcouru, mais surtout, nous fixons nos prochains objectifs, devenant une réelle source de motivation pour toute l'équipe. », a déclaré Jean Marchand, président de Fenplast. Il ajoute : « Malheureusement, trop peu de firmes québécoises font partie de ce Club sélect, on espère en inspirer d'autres. »

Fenplast est incroyablement fière de cette nomination et de ce qu'elle signifie. Elle souligne son engagement à se perfectionner et rehausser l'expérience de ses employés, partenaires et clients. C'est un honneur qu'elle partage d'ailleurs avec ceux-ci, sans qui cette distinction n'aurait pu être possible.

Les lauréates et membres des Sociétés les Mieux gérées seront honorés lors d'un Gala virtuel qui se tiendra le 6 mai 2021.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose maintenant sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés indépendants ou sous sa propriété. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant 700 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

Célébration de succès canadiens

Créé en 1993, le concours des sociétés les mieux gérées au Canada (les Mieux Gérées) est le principal palmarès des entreprises au pays. Il a pour but de reconnaître l'excellence des sociétés qui sont détenues et gérées par des Canadiens, et dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars.

Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business de l'Université Queen's et la Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV), détenues et exploitées par le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez le http://www.bestmanagedcompanies.ca

