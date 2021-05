Dévoilement de la programmation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2021





La 19e édition de la Journée sera menée sous le thème « Plusieurs portent leurs couleurs

sans le vouloir », en symbole de la dénonciation des violences envers les personnes LGBTQ+

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Émergence a dévoilé aujourd'hui les détails de la programmation entourant la tenue le 17 mai 2021 de la 19e édition de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présentée par la Banque Nationale du Canada.

Le thème de cette année, « Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir », symbolise la dénonciation des violences physiques et morales contre les personnes LGBTQ+ qui découlent de comportements et attitudes homophobes et transphobes. En Amérique du Nord, tout comme à l'échelle internationale, plusieurs organisations de surveillance des droits ont témoigné ces dernières années d'une hausse importante des violences à l'égard de personnes LGBTQ+, menant parfois à des décès.

Dans le contexte pandémique, la Fondation Émergence a fait migrer cette année l'ensemble des activités de la 19e édition de la Journée en mode virtuel.

Campagne de sensibilisation et microsite

Afin d'attirer l'attention de la population du Québec, du Canada et à international, une campagne de sensibilisation se déclinera notamment en affichage urbain, sur les médias sociaux et le web, de même que sous la forme d'une vidéo. La Fondation Émergence a rencontré une dizaine de personnes LGBTQ+ ayant subi des violences et qui ont courageusement accepté de témoigner. Les ecchymoses des blessures physiques subies par des personnes LGBTQ+ ont été amalgamées de manière à recréer le drapeau de la fierté en symbole de la résilience et de la force du triomphe de l'égalité sur la marginalisation, l'exclusion et la violence.

Les pièces créatives de la campagne sont dévoilées aujourd'hui en même temps que le nouveau microsite http://couleursdelafierte.com. Encore une fois cette année, c'est l'agence Rethink qui a développé en partenariat avec la Fondation l'ensemble des outils et pièces créatives de la campagne. Les campagnes de la Journée diffusées lors d'éditions antérieures ont été primées dans le cadre de nombreux concours créatifs, dont One Show à New York, Créa d'Infopresse, le Festival international de la créativité à Cannes et les Marketing Awards.

Le nouveau microsite propose par ailleurs différents moyens de poser des gestes concrets pour faire rayonner la Journée et ses messages, ainsi que pouvoir faire une différence au sein de sa communauté - auprès de sa famille, de ses amis et de ses collègues de travail.

Outils de sensibilisation et de mobilisation

Dès aujourd'hui, le site web officiel de la Journée, www.may17mai.com, héberge différents outils de sensibilisation, dont un dépliant et des affiches, qui peuvent être téléchargés ou commandés en version imprimée. Ces outils sont disponibles en plus de 20 langues.

Remise de prix

Comme c'est le cas chaque année, la Fondation Émergence décernera à des récipiendaires les Prix Laurent-McCutcheon, le Prix Janette-Bertrand, le Prix Coup de coeur et le Prix Hommage académique. Ces prix sont remis à des personnes qui se sont illustrées de manière manifeste et qui ont fait une différence tangible dans la promotion de l'égalité des personnes LGBTQ+.

Les noms des récipiendaires seront dévoilés au cours de la semaine du 10 mai par voie de communiqué de presse. Les récipiendaires seront par ailleurs présenté.e.s et interviewé.e.s dans le cadre d'une émission spéciale présentée par Monique Giroux et diffusée sur les réseaux sociaux de la Fondation Émergence le 17 mai à 18 h HE. Pour plus d'information : https://www.prixemergence.org/

Citations

« Les statistiques témoignent d'une recrudescence des violences à caractère homophobes et transphobes à l'échelle internationale ces dernières années. Il était donc tout à fait naturel que la Journée en fasse cette année sa thématique principale. Par ce choix, nous visons à sensibiliser et mobiliser les acteurs de la classe politique, de la communauté internationale, mais aussi chacun.e de nous comme citoyens.nes. Des gestes concrets peuvent et doivent être posés pour permettre aux personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et expression de genres de vivre l'égalité dans leur vie professionnelle, leurs interactions sociales et humaines, de même qu'au sens de la Loi », a déclaré Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence.

« La Fondation Émergence a un impact positif non seulement pour la communauté LGBTQ+, mais pour toute la société. La Banque Nationale est particulièrement fière de faire équipe avec elle lors de cette Journée pour une 8e année consécutive. L'inclusion et la diversité sont des valeurs importantes pour notre organisation et nous croyons que c'est en mettant nos efforts en commun que nous réussirons à mettre un terme à la discrimination et aux différents préjugés qui existent encore aujourd'hui », mentionne Vicky Wistaff, vice-présidente, Vente, service et performance Réseau des Particuliers à la Banque Nationale.



À propos de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présentée par la Banque Nationale, a été créée en 2003 (connue à l'origine comme la Journée nationale) par la Fondation Émergence. Avec un rayonnement accru d'année en année et le soutien de partenaires importants, cette journée est maintenant célébrée dans de nombreux pays. Le 17 mai est une date symbolique pour les personnes homosexuelles. L'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1990.

À propos de la Fondation Émergence

La Fondation Émergence est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. La Fondation lutte contre l'homophobie et la transphobie à travers différentes actions, notamment avec la mise sur pied de programmes tels que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le programme de sensibilisation des milieux aînés Pour que vieillir soit gai, du programme de sensibilisation en milieu de travail ProAllié, et Famille choisie - un programme d'aide aux personnes proche aidant.e.s.

SOURCE Fondation Émergence

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 10:30 et diffusé par :