Suspension de la négociation par l'OCRCVM - CWRK

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Hansco Capital Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : HCO.P Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 10 h 24...

LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre de 2021 clos le 27 mars 2021. Faits saillants du premier trimestre de 2021 Les...