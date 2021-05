151 millions de dollars pour l'habitation abordable





1 500 logements abordables seront construits ou acquis et rénovés au Québec grâce à un regroupement d'investisseurs formé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ, d'Ivanhoé Cambridge et de plusieurs autres investisseurs

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Ivanhoé Cambridge se regroupent pour mettre 120 millions de dollars à la disposition des coopératives, des organismes à but non lucratif (OBNL) et des offices d'habitation pour la construction ou pour la rénovation de logements abordables. La Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que la Fondation J. Armand Bombardier ajoutent collectivement 31 millions de dollars. Ce partenariat stratégique sera géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) dès l'automne 2021.

Ces 151 millions de dollars mis en commun permettront à des coopératives d'habitation, OBNL et offices d'habitation d'obtenir du financement à long terme pour construire ou pour acquérir et rénover quelque 1 500 logements abordables et familiaux au Québec.

Ce partenariat constitue une réponse novatrice au besoin des organismes qui souhaitent répondre rapidement aux occasions du marché visant à pérenniser l'offre de logements abordables au Québec. Ce nouvel outil, offert aux organismes qui veulent promouvoir le logement abordable, s'ajoute aux sources variées de financement disponibles pour l'habitation sociale et communautaire au Québec.

L'annonce de la création de ce regroupement d'investisseurs a été faite aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle participaient l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des Communes et député d'Honoré-Mercier, Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Mme Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge, et M. Dominique Frenette, vice-président, Placements de la Fondation Lucie et André Chagnon, représentant les fondations participantes et Fondaction.

La mise en place de la structure juridique de ce regroupement d'investisseurs pour le logement abordable été réalisée par Lavery Avocats.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Nous sommes fiers d'aider, par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement, les organismes québécois à construire ou à acquérir et rénover 1 500 logements sociaux, communautaires ou abordables. Ces investissements démontrent que c'est en unissant nos forces que nous pouvons améliorer la qualité de vie des gens, renforcer nos communautés et prêter main-forte aux Canadiens dans le besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL.

« Par cette collaboration et les 30 millions de dollars que nous octroyons, ce sont 1 500 logements abordables de plus qui seront disponibles pour les Québécois. Pour arriver à loger à prix abordable tous les Québécois, toutes les familles, notre gouvernement travaille sur plusieurs fronts de façon concertée. Il faut absolument continuer d'augmenter l'offre de logements, non seulement à Montréal, mais dans toutes les régions du Québec. Les besoins sont grands, mais nos actions continueront de l'être tout autant. Je suis très fière de cette annonce sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois déjà. » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Le Fonds de solidarité FTQ est fier d'avoir rallié autour de cette initiative des partenaires engagés et soucieux de procurer des logements abordables de qualité aux ménages à revenus modestes. Ce partenariat constitue pour nous un levier complémentaire aux initiatives déjà en place et auxquelles nous contribuons. Avec ce nouvel apport en capital, le Fonds de solidarité FTQ cumule des investissements de près de 170 millions de dollars pour soutenir le logement social, communautaire et abordable au Québec. Le partenariat annoncé aujourd'hui permettra à des organismes de devenir propriétaires des immeubles, de les maintenir en bon état et d'offrir des logements à coût abordable. Cette initiative démontre une fois de plus la volonté du Fonds de s'investir pour une meilleure société et le mieux-être de la population québécoise. » - Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Ivanhoé Cambridge est fière de prendre part à ce regroupement d'investisseurs qui sont unis par une vision commune d'accessibilité au logement abordable au Québec. En tant que filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, nous saisissons les meilleures opportunités d'investissement pour faire fructifier les avoirs des Québécois et Québécoises tout en créant un impact positif pour les communautés dans lesquelles nous sommes présents. Notre investissement sur le logement abordable est un exemple concret en ce sens. » - Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

« L'annonce de ce regroupement arrive à point nommé alors que nous vivons une situation incertaine qui ne fera qu'exacerber les besoins en matière de logement sociaux, communautaires ou abordables et familiaux. Fondaction, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation J. Armand Bombardier et la Fondation Chagnon ont en commun l'idée que le Québec doit être une société inclusive qui permette à tous de vivre dans des conditions décentes. Nous sommes heureux de participer à cette initiative novatrice qui contribuera à la relance économique et sociale du Québec. » - Dominique Frenette, vice-président, Placements de la Fondation Chagnon.

Faits en bref :

La participation du gouvernement du Canada se fait par le biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), celle du gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) , celle du Fonds de solidarité FTQ par le Fonds immobilier de solidarité FTQ et celle d'Ivanhoé Cambridge par la Société immobilière Trans-Québec;

Le regroupement d'investisseurs a pour objectif de financer la construction d'immeubles neufs ou l'acquisition et la rénovation d'immeubles existants totalisant quelque 1 500 logements abordables et familiaux au Québec;

Ce regroupement est le fruit d'un partenariat entre les secteurs privé, public et philanthropique dont les investissements s'élèvent à près de 151 millions de dollars. Avec la contribution du milieu, l'investissement total est estimé à 181 millions de dollars;

Le regroupement d'investisseurs offre une combinaison de prêts hypothécaires traditionnels et de prêts patients sur 15 ans;

La contribution du milieu pourrait prendre la forme de prêts sans intérêt, de subventions, de dons ou de tout autre moyen permettant de réduire le coût total du financement d'un projet;

Les organismes emprunteurs (OBNL, coopératives, offices d'habitation) soumettront les projets à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), qui les analysera et fera ses recommandations à un comité formé des partenaires-investisseurs;

Partenaires :

Gouvernement du Canada , par le biais du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement, sous la responsabilité de la SCHL : 30 M$

Gouvernement du Québec, sous la responsabilité de la SHQ : 30 M$

Fonds immobilier de solidarité FTQ : 30 M$

Ivanhoé Cambridge : 30 M$

: 30 M$ Fondation Lucie et André Chagnon : 20 M$

Fondaction : 5 M$

Fondation Mirella et Lino Saputo : 5 M$

: 5 M$ Fondation J. Armand Bombardier : 1 M$

Contribution du milieu : 30 M$

