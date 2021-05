Les stratégistes en financement gouvernemental de GrantMatch annoncent un partenariat avec RBC





TORONTO, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La compagnie GrantMatch Corp. est fière d'annoncer un partenariat Au-delà des services bancaires avec RBC. GrantMatch se spécialise dans l'obtention de subventions et d'incitations gouvernementales pour diverses entreprises nord-américaines dans de nombreux secteurs. Les entreprises clientes de RBC peuvent maintenant se servir de l'Outil qualificateur de subvention de GrantMatch (FAST) pour rechercher des possibilités de financement afin de soutenir et de développer leur entreprise. L'Outil FAST de GrantMatch met également les entreprises clientes de RBC en contact avec les spécialistes et les analystes du financement de GrantMatch, des experts en programmes d'incitation gouvernementaux.



« Les entreprises axées sur la croissance doivent connaître les financements disponibles dans leur secteur et agir en conséquence pour maximiser les retombées de leurs investissements. Malheureusement, nous constatons que la plupart des entreprises canadiennes ne saisissent pas les occasions clés d'obtenir des subventions, qu'il s'agisse des programmes d'allégement COVID-19 ou des flux de financement concurrentiels tels que le Fonds stratégique pour l'innovation. » ? Mike Janke, associé directeur général, GrantMatch.

Le paysage du financement au Canada peut être complexe et concurrentiel. GrantMatch s'associe à diverses entreprises pour offrir une recherche experte sur les incitations potentielles et pour aider à trouver toutes les aides disponibles et pertinentes des programmes de financement. De nombreux programmes de subventions gouvernementales changent régulièrement et échelonnent les entrées pour aider à financer les projets, les expansions et l'innovation du secteur privé ; dans de nombreux cas, les entreprises n'ont pas les ressources nécessaires pour en assurer le suivi. Les spécialistes du financement de GrantMatch veillent à ce que les entreprises ne manquent pas les principales possibilités de financement offertes par les programmes régionaux, provinciaux et fédéraux.

« Alors que l'économie canadienne poursuit sa reprise, les propriétaires d'entreprises à travers le Canada se tournent vers l'avenir et la nouvelle normalité. Depuis le début de la pandémie, RBC a soutenu ses clients par le biais de ses propres programmes d'aide, tout en les aidant à s'orienter dans les programmes offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux. Nous ne cessons de recevoir des questions sur ces autres subventions et aides disponibles pour les épauler dans la gestion de leur entreprise, aujourd'hui et à l'avenir. En nous associant à GrantMatch, nous espérons offrir à nos clients un autre niveau de soutien pour trouver les ressources dont ils ont besoin pour gérer et faire croître leur entreprise à l'avenir. » ? Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers aux entreprises, RBC.

GrantMatch aborde l'obtention de financements publics avec un mélange unique de technologie axée sur les données, de processus exclusifs à l'industrie et de méthodologies éprouvées. L'Outil FAST réunit ces éléments avec un questionnaire en ligne simplifié et accessible qui, une fois soumis, génère instantanément un rapport trié sur le volet des possibilités de financement gouvernemental disponibles en fonction du profil d'entreprise du client. Offerte exclusivement aux entreprises clientes de RBC, l'Outil FAST de GrantMatch est alimentée par la plateforme GrantMatchtm : une base de données complète de plus de 4 500 programmes de financement.

Le rapport de l'Outil FAST décrit les incitations applicables ainsi que les objectifs spécifiques, les délais, et les activités et coûts de projet admissibles. Une fois que l'entreprise cliente de RBC aura rempli le questionnaire de l'Outil FAST et reçu son rapport personnalisé, elle aura la possibilité de prendre rendez-vous avec un spécialiste du financement de GrantMatch pour discuter de ses résultats et évaluer les prochaines étapes.

Les entreprises en pleine croissance et avant-gardistes font appel à GrantMatch pour obtenir des subventions et des incitations afin de faire passer des projets et des investissements vitaux de la vision à la réalité. Au-delà de l'Outil FAST, GrantMatch Premium est un niveau de service offert aux clients qui recherchent un soutien du début à la fin pour exécuter une stratégie de financement continue, complète et raffinée. Grâce à ce partenariat, GrantMatch tient à partager son expertise en matière de financement avec les entreprises clientes de RBC.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale qui adopte une approche axée sur les objectifs et les principes afin d'offrir une performance de premier plan. Notre succès repose sur les 85 000 employés et plus qui donnent vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie afin que nous puissions aider nos clients à se développer et les collectivités à prospérer. En tant que plus grande banque du Canada et l'une des plus importantes au monde en termes de capitalisation boursière, nous disposons d'un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et la fourniture d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/au-dela-des-bancaires/

À propos de GrantMatch

Situé à Oakville, en Ontario, GrantMatch est devenu le chef de file en matière de stratégies de financement complètes et très efficaces pour un nombre de petites, moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord. Les entreprises de tous les secteurs se tournent vers GrantMatch pour s'assurer qu'elles maximisent le soutien financier disponible dans leur espace par le biais de programmes régionaux, provinciaux et fédéraux. GrantMatch offre une assistance personnelle experte ainsi qu'une série de services logiciels qui donnent à ses clients la plus grande probabilité d'obtenir une approbation de financement. Pour en savoir plus, consultez le site https://ca.grantmatch.com/fr/

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b39b78ae-5e2d-4eb0-bbcb-8b00f23a38d5

Media inquires can be directed to GrantMatch via Gibson Ingram ? Director, Marketing & Communications

gingram@grantmatch.com

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 10:00 et diffusé par :