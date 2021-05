Praxis élargit sa gamme de produits et lance un nouveau site Web





LIMASSOL, Chypre, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Praxis, le logiciel de paiement par excellence, vient d'annoncer son déménagement officiel vers son nouveau siège à Limassol, une variété de nouveaux produits et un tout nouveau site Web .

Créée en 2016, Praxis est une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) qui se consacre à la création de solutions de paiement simplifiées tout en maintenant des taux d'approbation élevés.

Sa clientèle ayant considérablement augmenté, et la plupart de ses clients étant des teneurs de marché et des fournisseurs de premier plan de logiciels de jeux, son offre concurrentielle s'est renforcée.

En raison de cette formidable croissance, Praxis recrute actuellement plus de 30 nouveaux professionnels pour travailler dans son nouveau siège de plus de 800 mètres carrés. Les nouveaux bureaux sont situés au coeur du quartier financier de Limassol, dans des locaux luxueux et technologiquement avancés.

Il ne fait aucun doute que l'offre de Praxis continuera à se développer et proposera à ses commerçants la meilleure qualité et le meilleur niveau de service et, avec ses nouveaux produits, la croissance de l'entreprise est inévitable.

Grâce à de nombreux recrutements, de nouveaux clients, l'intégration de nouveaux logiciels de gestion de la relation client et un nombre considérable de nouveaux produits de technologie de paiement, la croissance significative de la société la place parmi les meilleurs fournisseurs de technologie financière.

Praxis est maintenant sans aucun doute un créateur de tendances et continue d'être un leader dans le monde de la technologie des paiements en ligne qui influencera et orientera l'innovation dans ce secteur.

