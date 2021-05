Services financiers Innovation CIBC alimente la croissance des clients du secteur des technologies au-delà des frontières





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui la nomination de Charlie Kelly et d'Alan Spurgin à titre de co-chefs de son équipe Services financiers, Technologie, États-Unis. La nomination de M. Kelly et de M. Spurgin au sein des Services bancaires Innovation en Amérique du Nord permet à la Banque CIBC de répondre aux besoins des sociétés technologiques à croissance rapide, l'écosystème de l'innovation étant sur le point de connaître une croissance accélérée dans le cadre de la reprise économique.

« Les sociétés technologiques sont bien placées afin d'être un moteur de croissance pour l'économie nord-américaine à l'avenir, en particulier à mesure que nous sortons de la pandémie, a déclaré Mark Usher, directeur général et leader de marché, Amérique du Nord, Services financiers Innovation CIBC. Charlie et Alan possèdent une vaste expertise et accordent une grande importance à nos clients et au secteur de la technologie. Ensemble, ils veilleront à ce que nous adoptions une approche intégrée et transparente pour nos clients qui démarrent leur entreprise et prennent de l'expansion dans cet important marché, et ils continueront de tirer parti de notre solide lancée tout en offrant de la valeur à nos clients. »

M. Kelly et M. Spurgin sont entrés au service de la Banque CIBC il y a trois ans et possèdent une vaste expérience dans le secteur.

« La technologie et l'innovation ne sont pas limitées par les frontières, et de plus en plus, les conversations que nous avons avec les clients de ces secteurs sont axées sur la croissance en Amérique du Nord, a ajouté M. Usher. Nous sommes heureux que Charlie et Alan assument ces postes de direction au sein de notre équipe nord-américaine élargie, et nous nous engageons, comme une même équipe, à aider les entreprises novatrices à faire croître leurs activités et à réaliser leurs ambitions. »

Pour communiquer avec M. Kelly, écrivez à charlie.kelly@cibc.com.

Pour communiquer avec M. Spurgin, écrivez à alan.spurgin@cibc.com.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

