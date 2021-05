Plan de relance économique du milieu culturel - Québec double le montant accordé au Conseil des arts et des lettres du Québec pour ses bourses aux artistes





QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme supplémentaire de 12 M$ est injectée dans le programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État sous sa responsabilité, pour l'année 2021-2022. Cette somme porte ainsi l'enveloppe des bourses à un total sans précédent de 23,5 M$.

En février 2020, le Conseil dévoilait un programme de bourses avec des critères d'admissibilité assouplis. Ce programme prévoit notamment un soutien financier pour chacune des étapes du développement des oeuvres ainsi qu'un ajustement à la hausse des montants maximaux de plusieurs volets. En plus de mieux soutenir les artistes dans le démarrage de leur carrière et l'acquisition ou la consolidation de leurs compétences, ce programme reconnaît dorénavant l'autoproduction comme un des modèles d'affaires de plus en plus présents dans le milieu artistique.

En 2020-2021, la bonification de 4 M$ du programme de bourses du Conseil, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, a permis la réalisation de 535 projets d'artistes et d'écrivains professionnels, soit 181 de plus que l'année précédente. Le gouvernement du Québec veut, par cette aide concrète, accompagner les artistes dans leurs projets de création et favoriser la relance du milieu culturel.

Citations

« Nos créateurs sont à la source d'une culture qui nous définit en tant que peuple. Il est donc essentiel de créer des conditions favorables à l'essor d'une culture toujours plus forte et plus dynamique pour le Québec. Je suis très heureuse d'accorder 12 M$ supplémentaires au programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'exercice 2021-2022. Ce programme est maintenant bien adapté aux besoins et aux réalités des artistes d'aujourd'hui, et il leur permettra d'exprimer cette créativité dont nous sommes tous très fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'artiste endosse de multiples rôles pour mener ses projets : de chercheur à créateur, il peut aussi agir comme producteur ou gestionnaire. Avec ces crédits supplémentaires, le Conseil sera dorénavant en mesure de mieux répondre aux besoins liés à ces multiples compétences et de contribuer à l'amélioration de la situation financière des artistes. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Faits saillants

L'aide inclut un montant de 5 M$ provenant des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget du gouvernement du Québec le 25 mars dernier, mais conditionnels à l'adoption de ce budget.





Le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.





relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement. Le programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec est un instrument d'intervention amélioré qui permet de soutenir les artistes, de l'idéation à la diffusion de leurs oeuvres.

Lien connexe

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :