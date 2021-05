Services de répit pour les personnes proches aidantes - Une maison Gilles-Carle à Mont-Joli





MONT-JOLI, QC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, annoncent l'ouverture de la maison Gilles-Carle à Mont-Joli qui offrira davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la communauté du Bas-Saint-Laurent.

L'établissement, appelé La Jolie Maison, est situé sur la rue Jeanne-Mance, dans un bâtiment acquis pour la réalisation de ce projet. L'installation permet d'accueillir en répit-hébergement jusqu'à huit personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou étant en perte d'autonomie. Des activités de jour sont également offertes à la clientèle. La Jolie Maison est un milieu de vie qui reçoit des personnes de tous âges afin d'accorder aux familles et aux personnes proches aidantes un temps de repos.

Citations :

« Les maisons de répit sont des initiatives qui viennent concrètement améliorer la qualité de vie des bénéficiaires ainsi que des personnes proches aidantes. Notre gouvernement s'est engagé à offrir un meilleur soutien aux personnes qui prennent soin d'un être cher. Avec l'ouverture de cette Maison Gilles-Carle à Mont-Joli, nous établissons un nouveau geste concret afin de promouvoir notre vision, et j'en suis très fière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« La reconnaissance et la valorisation du rôle des personnes proches aidantes sont au coeur de nos engagements. Les besoins étaient de plus en plus importants sur le terrain. Je suis heureuse de voir la communauté se mobiliser et se doter d'une maison de répit. Je remercie tous les partenaires du Bas-Saint-Laurent qui assurent la mise en oeuvre de ce beau projet. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent

« L'implantation de maisons Gilles-Carle est un projet d'envergure qui vise à soutenir les personnes qui prennent soin d'un de leurs proches, mais qui contribue également à la revitalisation de nos régions. Il est essentiel que les personnes proches aidantes de partout au Québec et leurs aidés puissent se sentir accompagnés et aient accès aux services dont ils ont besoin, et qui favorisent leur maintien à domicile. Je suis très heureuse que de pareilles initiatives voient le jour dans les grands centres, mais aussi en région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Entre mer et Appalachie, Mont-Joli vient de se faire "La Jolie Maison" sous les murmures du vieux fond micmac-malécite. La Fondation Maison Gilles-Carle célèbre avec grande fierté l'inauguration de la première maison pour proches-aidants sur ce coin de pays menant à Gaspeg... péninsule des origines. Par vous, Jolie Maison, le réseau des Maisons Gilles-Carle franchit une nouvelle étape dans l'implantation de l'aide au Québec. »

Chloé Sainte-Marie, porte-parole, Fondation Maison Gilles-Carle

Faits saillants :

La fondation Maison Gilles-Carle a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec.





a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec. Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture de huit maisons Gilles-Carle d'ici 2022 et d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles.





d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles. Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre dernier.





La Politique nationale pour les personnes proches aidantes a été dévoilée le 22 avril dernier et sera suivie d'un plan d'action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

