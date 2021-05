MEC célèbre son 50e anniversaire et annonce un don de 1 M$ à des organismes de plein air au Canada





VANCOUVER, BC, le 4 mai 2021 /CNW/ - L'emblématique détaillant de plein air canadien MEC (Mountain Equipment Company) célèbre son 50e anniversaire en renouvelant une longue tradition marquée par une expertise solide, du matériel de qualité, des avantages pour les membres et un impact social positif.

MEC est fière de verser 1 M$ à des organismes canadiens sans but lucratif qui accomplissent un travail essentiel pour la promotion du plein air. En effet, dans le cadre du programme Effet plein air de MEC, des organismes au pays recevront cette année du financement et du matériel pour renforcer leurs capacités dans des domaines qui appuient des priorités communes. Ces priorités comprennent notamment l'investissement dans la diversité, l'équité et l'inclusion, la pratique responsable du plein air, et le développement de compétences dans la nature pour tout le monde.

« La pratique d'activités de plein air n'a jamais été aussi importante pour la santé et l'état d'esprit des Canadiens et Canadiennes, déclare Eric Claus, PDG et président du conseil d'administration de MEC. Dès le début de la pandémie de COVID-19, nous avons aidé de nouveaux et nouvelles adeptes à préparer leur première sortie dans l'arrière-pays ou dans un camping de la région. Compte tenu du nombre croissant de personnes qui profitent de la nature, il est essentiel que nous soutenions la promotion d'une pratique responsable en plein air aux côtés des organismes sans but lucratif au Canada. Malgré la transition de MEC et les défis majeurs auxquels le secteur de la vente au détail est confronté en raison de la COVID-19, je suis fier que MEC soit en mesure d'investir 1 M$ dans des organismes nationaux de grande envergure qui soutiennent les communautés que nous servons. »

« Nous constatons une augmentation considérable des visiteurs et visiteuses dans l'arrière-pays et nous sommes fier·ère·s que, chaque année, environ 12 000 personnes suivent un cours de sécurité en avalanche dans le cadre du programme d'Avalanche Canada, explique Gilles Valade, directeur général d'Avalanche Canada. Nous sommes reconnaissant·e·s pour l'engagement de longue date de MEC envers la sécurité publique en terrain avalancheux. Cet engagement nous permet d'assurer l'accessibilité et la pertinence de nos formations, tant pour tous niveaux d'expérience. »

Les partenaires du programme Effet plein air de MEC en 2021 incluent : Avalanche Canada, Spirit North, Parcs Canada, l'Association des guides de montagne canadiens, Parkbus, le Club alpin du Canada, la Société pour la nature et les parcs du Canada, Protect Our Winters, Sans trace Canada, la Société géographique royale du Canada et Take Me Outside.

Collection printemps/été 2021 et objectifs de développement durable de la marque MEC

MEC constate déjà une augmentation record des ventes de matériel de camping et de randonnée depuis le début du printemps 2021. L'équipe de design de MEC, basée à Vancouver, soutient cette croissance en concevant de l'équipement et des vêtements accessibles et de haute qualité qui assurent des performances optimales en plein air. Les nouveaux objectifs de développement durable de la marque MEC réitèrent l'engagement profond de l'entreprise pour le développement de produits et l'approvisionnement écoresponsables.

« MEC a commencé à fabriquer des produits il y a près de 50 ans. Depuis, l'entreprise a parcouru un long chemin, et le développement durable est maintenant au coeur de ses conceptions, explique Adam Ketcheson, chef des produits. D'ici 2025, notre but ultime est que tous les produits de marque MEC présentent au moins une caractéristique écologique ou de responsabilité sociale. Nous sommes actuellement à 85 % de notre objectif, et nous continuerons d'investir pour réduire notre empreinte écologique tout en développant des produits concurrentiels pour les adeptes de l'arrière-pays. »

Les objectifs de développement durable de la marque MEC sont les suivants :

À titre de chef de file en matière de produits certifiés équitables, MEC verra la proportion de ses vêtements fabriqués dans une usine certifiée équitable passer à 30 % d'ici 2023. En 2025, l'objectif sera de 50 %.

MEC veut continuer à s'appuyer sur son engagement à utiliser uniquement du duvet certifié éthique et du coton biologique, et veiller à ce que 50 % du polyester utilisé dans la fabrication des produits MEC soit fait de matières recyclées d'ici 2023. En 2030, l'objectif passera à 100 %.

D'ici 2022, toutes les marques partenaires de MEC utiliseront l'outil Higg Brand & Retail Module de la Sustainable Apparel Coalition et auront défini des objectifs initiaux de développement durable pour l'approvisionnement en matières premières.

Toutes les marques partenaires de MEC se sont engagées à éliminer les frais de recrutement des travailleurs et travailleuses migrant·e·s de leur chaîne logistique et assumeront la responsabilité de leurs produits en fin de vie d'ici 2025.

Voici un aperçu des essentiels de plein air de MEC :

Le sac de couchage Centaurus +5 °C fait de matériaux recyclés (154,95 $)

fait de matériaux recyclés (154,95 $) Les couches de base Peak Comfort Merino faites de laine épaisse produite de façon responsable (à partir de 34,95 $)

faites de laine épaisse produite de façon responsable (à partir de 34,95 $) Le pantalon d'escalade Wanderwall, un favori des employé·e·s de MEC, fait de matériaux homologués bluesign® (69,95 $)

Les nouveaux avantages d'être membre de MEC

Le nouveau programme d'adhésion gratuit de MEC a été créé pour offrir des avantages significatifs à davantage de membres de MEC. Quelques exemples :

L'accès à des rendez-vous avec un ou une expert·e. À l'aide de l'outil de réservation, les membres peuvent planifier un appel vidéo personnalisé avec un ou une spécialiste en activités et en produits de plein air.

Promotions exclusives sur le service vélo et ski en début de saison.

L'accès à des ateliers de développement des compétences en plein air et une invitation aux lancements saisonniers.

Garantie du Meilleur prix. Si vous trouvez une meilleure aubaine au Canada dans les 30 jours, nous l'égalerons.

« Les gens viennent chez MEC parce qu'ils ont confiance en nos produits, nos conseils et nos services. Le plein air, on ne fait pas que le vendre, on le vit!, affirme Jay Taylor, président et chef des opérations de MEC. Nous avons plus de membres que jamais. Nous voulions remercier les membres de longue date et les nouveaux et nouvelles membres en leur offrant des rabais intéressants sur les services, ainsi qu'un accès personnalisé aux expert·e·s et aux événements qui rendent MEC si unique. »

Le programme d'adhésion de MEC s'appuie sur les commentaires positifs que le détaillant a reçus des consommateurs et consommatrices depuis le début de la pandémie de COVID-19. En effet, l'équipement et les conseils de pointe de MEC, ainsi que les protocoles stricts de santé et de sécurité mis en place, ont valu à l'entreprise des taux de satisfaction parmi les meilleurs de sa catégorie.

Pour la période de janvier à avril 2021, la moyenne de l'indice de recommandation client* de MEC est de 40 comparativement à la moyenne de référence du secteur de la vente au détail qui est de 35.

Selon l'étude WOW qui mesure l'expérience client·e en magasin, MEC s'est classée au 6e rang des 145 détaillants évalués en Ontario sur la base d'un sondage en ligne réalisé en octobre-novembre 2020 auprès d'environ 13 000 Ontariens et Ontariennes.

*Une mesure de la fidélité des client·e·s largement adoptée. Visitez https://delighted.com/nps-benchmarks (en anglais).

Au sujet de MEC

MEC est le détaillant canadien préféré pour trouver de l'équipement fiable, des conseils d'expert·e·s et de l'inspiration pour les aventures en plein air. En offrant des vêtements et de l'équipement de haute qualité combinés à une expertise développée sur le terrain, l'entreprise soutient un large éventail d'activités, notamment le camping, les sports d'hiver, les activités nautiques, le vélo, l'escalade, la randonnée, la course et les voyages. Fondée en 1971, MEC soutient également des initiatives communautaires et a versé 45 millions de dollars à ce jour à des organismes sans but lucratif qui appuient la pratique d'activités de plein air et la conservation de la nature. Pour de plus amples renseignements, visitez www.mec.ca , suivez @mec sur les réseaux sociaux ou visitez l'un des magasins au pays.

