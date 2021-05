Les experts en science et politique en matière de vaccins appellent à la transformation de l'esprit d'initiative de la R&D sur les vaccins





WASHINGTON, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le monde continue d'être aux prises avec l'impact considérable de la pandémie de COVID-19, la communauté mondiale fait face à un besoin urgent de développer un modèle efficace, coordonné et durable pour un écosystème de recherche et développement (R&D) sur les vaccins qui soit sain et efficace.



Dans un nouveau rapport intitulé « Powering Vaccine R&D: Opportunities for Transformation » (Soutenir la R&D sur les vaccins : les opportunités de transformation), le Sabin-Aspen Vaccine Science & Policy Group utilise les enseignements tirés du développement rapide des vaccins contre la COVID-19 pour étudier les opportunités de revoir les pratiques de R&D sur les vaccins afin de mieux se préparer à la prochaine pandémie, de faire des progrès contre les maladies actuellement sans vaccins et de mettre en place des vaccins de nouvelle génération offrant des améliorations considérables.

« La pandémie de COVID et le développement rapide de vaccins pour lutter contre le SARS-CoV-2 ont renforcé notre sentiment qu'il est maintenant urgent de faire évoluer et de réformer l'écosystème de R&D sur les vaccins dans le but de créer un monde exempt de maladies évitables par la vaccination », a déclaré Shirley M. Tilghman, titulaire d'un doctorat, co-présidente du Groupe et présidente émérite et professeure émérite de biologie moléculaire et des affaires publiques à l'Université de Princeton.

« Ce rapport renvoie la réflexion menée de bout en bout par notre groupe sur la science et la politique en matière de vaccins, allant de l'innovation continue dans le développement et le déploiement de vaccins à une distribution équitable des vaccins dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, afin de surmonter l'hésitation relative aux vaccins et de tirer pleinement parti des vaccins pour les individus, les familles et la société », ajoute Harvey V. Fineberg, MD, titulaire d'un doctorat, co-président du Groupe et président de la Fondation Gordon et Betty Moore.

Malgré des accomplissements remarquables ces dernières années, y compris les nouvelles plateformes de développement de vaccins qui ont permis une riposte rapide à la COVID-19, des défis et des obstacles structurels demeurent, qui ont ralenti le développement de nouveaux vaccins améliorés. Le rapport se concentre sur cinq « Grandes idées » qui visent à stimuler une approche plus efficace et réactive de la R&D sur les vaccins :

Définir les rôles de leadership, les responsabilités et les mécanismes de responsabilisation pour se préparer aux exigences de la R&D qui surgissent lors d'une pandémie , y compris un modèle de leadership qui implique diverses parties prenantes, expertises et institutions dans le monde entier.

, y compris un modèle de leadership qui implique diverses parties prenantes, expertises et institutions dans le monde entier. Dynamiser un effort de recherche transdisciplinaire pour développer et faire progresser la science en matière de vaccins , y compris le soutien à une infrastructure de recherche qui crée des opportunités d'idées innovantes et à haut risque/haut rendement, tire parti des enseignements d'autres domaines scientifiques, allant de la chimie et de la physique de la formulation des vaccins à la base immunologique de la protection, et crée des opportunités d'apprentissage bidirectionnel entre la recherche axée sur les pandémies et les maladies endémiques de longue date.

, y compris le soutien à une infrastructure de recherche qui crée des opportunités d'idées innovantes et à haut risque/haut rendement, tire parti des enseignements d'autres domaines scientifiques, allant de la chimie et de la physique de la formulation des vaccins à la base immunologique de la protection, et crée des opportunités d'apprentissage bidirectionnel entre la recherche axée sur les pandémies et les maladies endémiques de longue date. Restructurer la science réglementaire pour refléter les progrès de la R&D sur les vaccins afin d'accélérer les essais sur les vaccins, de les rendre plus agiles et plus rentables, ainsi que d'améliorer la mise à l'échelle et la fabrication des produits, ainsi que la surveillance après la mise sur le marché.

afin d'accélérer les essais sur les vaccins, de les rendre plus agiles et plus rentables, ainsi que d'améliorer la mise à l'échelle et la fabrication des produits, ainsi que la surveillance après la mise sur le marché. Réinventer les essais cliniques pour faire de l'équité et de l'efficacité des facteurs principaux, avec des pays à revenu faible et intermédiaire comme partenaires à part entière dans le développement des essais cliniques à chaque étape.

pour faire de l'équité et de l'efficacité des facteurs principaux, avec des pays à revenu faible et intermédiaire comme partenaires à part entière dans le développement des essais cliniques à chaque étape. Positionner les vaccins comme un bien public et harmoniser les incitations afin que les avantages profitent à tous les secteurs de la société, y compris une forte volonté d'élaborer ou de maintenir des politiques et des pratiques qui favorisent le partage des informations et la résolution collaborative des problèmes.



Ces recommandations offrent l'opportunité de faire progresser et d'accélérer le développement de vaccins et doivent faire partie intégrante de tout effort visant à réexaminer et à restructurer la composante R&D de l'écosystème des vaccins/de la vaccination, une entreprise particulièrement pertinente alors que le monde continue de faire face et de tirer les enseignements de la riposte à la COVID-19.

« La génération et la distribution rapides de vaccins efficaces contre la COVID-19 ont démontré l'efficacité qui peut être obtenue grâce à une collaboration, une coopération et un partage de données accrus dans plusieurs disciplines contributrices », a déclaré Bob Tepper, membre du Groupe et co-fondateur et partenaire chez Third Rock Ventures. « Cela offre un plan pour l'avenir, où la coordination mondiale des efforts scientifiques, cliniques, réglementaires et de distribution doit être établie en tant que nouvelle norme. »

Le Sabin-Aspen Vaccine Science & Policy Group est un partenariat qui réunit des hauts dirigeants dans de nombreuses disciplines en vue d'examiner certains des problèmes les plus complexes en matière de vaccins et de favoriser des changements percutants. La réunion du Sabin-Aspen Vaccine Science & Policy Group, ainsi que ses recherches et son rapport, ont été financés par la Fondation Bill & Melinda Gates et le Wellcome Trust.

À propos du Sabin-Aspen Vaccine Science & Policy Group

Le Sabin-Aspen Vaccine Science & Policy Group, partenariat lancé en 2018 entre le Sabin Vaccine Institute et l' Aspen Institute , réunit des hauts dirigeants dans de nombreuses disciplines afin d'examiner certains des problèmes les plus difficiles liés aux vaccins et de susciter des changements percutants. Les membres sont des penseurs influents, créatifs et sortant des sentiers battus, qui examinent avec dynamisme un seul sujet chaque année et développent des recommandations exploitables afin de faire progresser des idées innovantes pour le développement, la distribution et l'utilisation de vaccins, ainsi que des approches rentables, fondées sur des données probantes en matière de vaccination.

À propos du Sabin Vaccine Institute

Le Sabin Vaccine Institute est l'un des principaux défenseurs de l'élargissement de l'accès aux vaccins et de leur adoption à l'échelle mondiale, de l'avancement de la recherche et du développement de vaccins et de l'amplification des connaissances et de l'innovation en matière de vaccins. Libérant le potentiel des vaccins par le partenariat, Sabin a construit un écosystème robuste de bailleurs de fonds, innovateurs, agents de mise en oeuvre, praticiens, décideurs politiques et parties prenantes publiques pour faire avancer sa vision d'un avenir où les maladies évitables ont enfin disparu. En tant qu'organisation sans but lucratif comptant plus de deux décennies d'expérience, Sabin s'est engagée à trouver des solutions qui durent et à étendre tous les bienfaits des vaccins à l'ensemble des individus, peu importe qui ils sont et où ils résident. Chez Sabin, nous sommes convaincus que les vaccins ont le pouvoir de changer le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.sabin.org/ et suivez-nous sur Twitter, @SabinVaccine .

À propos de l'Aspen Institute et de son programme Santé, Médecine et Société

L'Aspen Institute est une organisation mondiale à but non lucratif, engagée dans la concrétisation d'une société libre, juste et équitable. Fondé en 1949, l'Institut favorise le changement par le dialogue, le leadership et l'action pour aider à résoudre les défis les plus importants auxquels sont confrontés les États-Unis et le monde. Basé à Washington, D.C., l'Institut possède un campus à Aspen, dans le Colorado, et un réseau international de partenaires.

Créé en 2005, le programme Santé, Médecine et Société de l'Aspen Institute réunit des groupes influents de leaders d'opinion, de décideurs et du public informé afin d'examiner les défis en matière de santé auxquels les États-Unis sont confrontés au XXIe siècle et d'identifier des solutions pratiques pour y faire face. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.aspeninstitute.org/programs/health-medicine-and-society-program/ .

