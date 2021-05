Six lauréats de partout au Canada ont été reconnus pour leur travail novateur et leur excellence en innovation





OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall a annoncé aujourd'hui les lauréats du sixième Prix du Gouverneur général pour l'innovation. Ces prix reconnaissent et célèbrent des individus, des groupes et des organismes canadiens exceptionnels dont le travail remarquable et transformateur en innovation contribue à forger notre avenir et à améliorer notre qualité de vie.

Les lauréats des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2021 sont :

Swift Medical : Solution alimentée par l'Intelligence artificielle (IA) pour les soins de plaies

(Dre Sheila Wang)

La Dre Sheila Wang reçoit le Prix du Gouverneur général pour l'innovation pour son leadership dans la création d'une technologie axée sur l'intelligence artificielle pour surveiller à distance les patients qui ont besoin de soins des plaies. La technologie est déployée par Swift Medical partout en Amérique du Nord pour aider des milliers de patients qui ont besoin de soins des plaies à accéder à des soins immédiats et virtuels tout en demeurant à leur domicile.

Projet mis en candidature par Mitacs.

Corridors de l'Arctique et Voix du Nord

(Mme Jackie Dawson, Ph. D., Mme Natalie Carter, Ph. D., Mme Natasha Simonee, Mme Shirley Tagalik)

L'équipe dirigée par Mme Jackie Dawson, Ph. D., et y compris Mme Natalie Carter, Ph. D., Mme Natasha Simonee, and Mme Shirley Tagalik, reçoit le Prix du Gouverneur général pour l'innovation pour son intégration novatrice du savoir inuit traditionnel et des sciences occidentales. Leur travail mène à la création de nouvelles routes pour le transport maritime dans l'Arctique qui protègent mieux les zones marines importantes sur le plan culturel. Le projet appuie les politiques océaniques nationales et internationales et a fait de la région un chef de file mondial en science autodéterminée.

Projet mis en candidature par le Conseil de recherches en sciences humaines.

Capteur acoustique distribué

(Xiaoyi Bao, Ph. D.)

Mme Xiaoyi Bao, Ph. D., a transformé le domaine de la surveillance structurale avec son invention de capteur acoustique distribué (DAS), une technologie à fibres optiques ultra-sensible et précise installée dans des structures de génie civil, et capable de détecter les contraintes dynamiques et les vibrations hautes et basses fréquences qui indiquent la formation de fissures. Sa technologie, qui a plus d'applications, une plus petite taille, une meilleure capacité prédictive et un meilleur point de coût, présente le Canada comme une force novatrice de changement sur la scène mondiale. Non seulement la technologie de Mme Bao permet-elle de sauver des millions de dollars aux gouvernements dans le domaine de l'entretien, mais elle contribue surtout à protéger l'environnement contre les déversements de pétrole et à sauver des vies en assurant l'intégrité des ponts, des pipelines, des chemins de fer et des avions dans le monde entier.

Projet mis en candidature par Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Appareils d'impression 3D pour le traitement par radiothérapie des patients atteints de cancer

(Dr James Robar)

Le Dr Robar est reconnu pour l'intégration de l'impression 3D dans le traitement des cancers de la peau, du sein, de la tête et du cou ainsi que du cancer gynécologique. Le logiciel, actuellement déployé par Adaptiiv Medical Technologies Incorporated dans les principaux centres de traitement du cancer dans le monde, permet de concevoir des accessoires de radiothérapie propres aux patients qui améliorent la précision du traitement et l'expérience des patients.

Projet mis en candidature par le Discovery Center.

Projet « International Tobacco Control Policy Evaluation » (ITC)

(Dr Geoffrey T. Fong, Dr David Hammond, Dre Mary E. Thompson)

Avec le leadership persistant du Dr Geoffrey T. Fong, le projet ITC, basé à l'Université de Waterloo, est mondialement connu pour ses recherches novatrices qui appuient et défendent des politiques efficaces de lutte contre le tabagisme comme des avertissements illustrés relatifs à la santé, des lois antitabac, des interdictions de publicité et des taxes sur le tabac. Cette recherche novatrice répartie sur 29 pays et couvrant plus de la moitié de la population mondiale a conduit le Canada et de nombreux autres pays à renforcer leurs efforts de lutte contre le tabagisme, améliorant ainsi la santé des millions de personnes dans le monde.

Projet mis en candidature par les Instituts de recherche en santé du Canada

Mi'kmaw Kina'matnewey -Leaders canadiens en éducation autochtone

(Chef Leroy Denny, Mme Blaire Gould)

Contrairement aux systèmes scolaires eurocentriques dominants et à la suite des conséquences dévastatrices des pensionnats indiens, Mi'kmaw Kina'matnewey, un collectif de 12 communautés mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, est devenu une autorité scolaire qui est communautaire et qui est dirigée par les Mi'kmaq. Mi'kmaw Kina'matnewey a atteint cet objectif grâce à une gouvernance collaborative, une planification efficace, une influence stratégique et une éducation transformatrice des enseignants mi'kmaq. Le résultat a été un milieu propice à la prospérité de la culture, de la langue et de l'identité mi'kmaq, tout en atteignant des résultats scolaires qui dépassent de loin les moyennes nationales pour l'éducation dans les réserves et à l'extérieur des réserves.

Projet mis en candidature par le Forge Institute

Comités des PGGI?2021

Les comités de sélection et d'évaluation des Prix du gouverneur général pour l'innovation sont composés de personnes éminentes choisies en raison de leur expertise et de leur compréhension approfondie de l'écosystème canadien de l'innovation.

Comité de sélection des PGGI 2021 :

Charles Deguire , co-fondateur et PDG de Kinova Inc. et PGGI 2016

, co-fondateur et PDG de Kinova Inc. et PGGI 2016 Kelly Gillis , sous-ministre, Infrastructure Canada

, sous-ministre, Infrastructure Canada John Knubley , conseiller principal, InnovAction Advisory Services Inc.

, conseiller principal, InnovAction Advisory Services Inc. Breanne Everett , médecin, présidente-directrice générale d'Orpyx Inc. et lauréate PGGI 2016

, médecin, présidente-directrice générale d'Orpyx Inc. et lauréate PGGI 2016 Carol Anne Hilton , PDG et fondateur de l'Institut d'Indigenomics et du Global Center of Indigenomics

, PDG et fondateur de l'Institut d'Indigenomics et du Global Center of Indigenomics John Stackhouse , Vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC

Comité d'évaluation des PGGI 2021 :

Fred Morley (président du comité), fondateur et économiste en chef du, Rising Tide Economics

(président du comité), fondateur et économiste en chef du, Rising Tide Economics David Brown , co-fondateur et chef de l'exploitation de Chinova Bioworks, fondateur du groupe Mycodev et lauréat PGGI 2017

, co-fondateur et chef de l'exploitation de Chinova Bioworks, fondateur du groupe Mycodev et lauréat PGGI 2017 Robert Luke , président-directeur général d'eCampusOntario

, président-directeur général d'eCampusOntario Audra Renyi , directrice exécutive de la World Wide Hearing Foundation, fondatrice de earAccess Inc. et lauréate PGGI 2017

, directrice exécutive de la World Wide Hearing Foundation, fondatrice de earAccess Inc. et lauréate PGGI 2017 Gena Rotstein , directrice, Karma and Cents

, directrice, Karma and Cents Patricia Francis , consultante indépendante et coordonnatrice des archives, pour le développement d'un complexe d'archives sur le territoire d'Akwesasne

, consultante indépendante et coordonnatrice des archives, pour le développement d'un complexe d'archives sur le territoire d'Akwesasne Sandra Wear , vice-présidente du marketing et des communications, Innovate BC

Un événement virtuel célébrant les lauréats du GGIA 2021 aura lieu le 20 mai 2021 durant la Semaine de l'innovation canadienne (du 17 au 21 mai).

À propos des Prix du Gouverneur général pour l'innovation

Lancés en 2016, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation ont pour but d'inciter les Canadiens à miser sur l'innovation et à suivre les traces d'entrepreneurs audacieux et novateurs qui ont imaginé des façons plus efficaces de créer une plus-value et qui concourent de manière significative à notre qualité de vie.

Les prix sont décernés à des équipes ou à des organismes dont les innovations :

sont vraiment exceptionnelles ;

favorisent une transformation ;

ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada .

Chaque année, jusqu'à six lauréats sont choisis au terme d'un processus de selection en deux étapes fondé sur le mérite. Pour de plus amples renseignements sur les prix, visitez le site innovation.gg.ca.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, y compris le Bureau du secrétaire du gouverneur général, afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer à travers quatre volets de programmes : 1) créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation?; 2) promouvoir une culture de l'innovation au Canada?; 3) élargir le cercle de don et de bénévolat?; et 4) stimuler et reconnaître l'excellence en leadership au Canada, et promouvoir la participation à la démocratie multifacette canadienne.

