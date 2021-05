Une première au Québec - Un centre de vaccination en service à l'auto à l'Aéroport international Montréal-Trudeau





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, soulignent l'ouverture prochaine d'un centre de vaccination en service à l'auto sur les terrains de l'Aéroport international Montréal-Trudeau.

Ce concept unique, une première au Québec, sera complémentaire aux centres de vaccination traditionnels déjà présents sur le territoire. L'initiative du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal permettra, à pleine capacité, de vacciner environ 4 000 personnes quotidiennement. L'ouverture graduelle est prévue au cours du mois de mai.

Le centre de vaccination accueillera la population, selon l'ordre de priorité établi, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. La prise de rendez-vous sera nécessaire.

Citations :

« Ce premier site de vaccination au Québec en service à l'auto est un bel exemple de la créativité et de la proactivité des établissements de santé et de services sociaux. Il présentera de nombreux avantage et offrira une nouvelle expérience de vaccination aux résidents du secteur. Je tiens à réitérer toute ma reconnaissance aux équipes qui contribuent aux efforts de vaccination dans le cadre de cette opération sans précédent. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'initiative de ce premier centre en service à l'auto, une première au Québec, s'annonce déjà comme un beau succès qui permettra de faire progresser massivement le nombre quotidien de personnes dans la métropole ayant reçu une première dose de vaccin. Recevoir le vaccin sans même avoir à quitter son véhicule est une option très intéressante, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Je suis certaine que le site de vaccination à l'Aéroport international Montréal-Trudeau saura inspirer d'autres initiatives de ce genre au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Un centre de vaccination en service à l'auto présente de nombreux avantages, notamment

une distanciation physique naturelle qui minimise les risques de transmission du virus ;

la réduction des opportunités de contact avec des surfaces ;

une efficacité accrue grâce au regroupement d'activités cliniques au même poste et en vaccinant plus d'un patient par véhicule ;

une accessibilité facilitée pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les familles ;

l'atteinte d'un volume de vaccination important sur un seul site ;

le confort des personnes durant le processus.

Par ailleurs, rappelons que l'Aéroport international Montréal Trudeau est parmi les premiers pôles de vaccination en entreprise annoncés le 8 avril dernier. Chaque pôle assurera la vaccination des employés de l'entreprise responsable de sa mise en place et de ses partenaires, les employés des entreprises situées à proximité ainsi que leurs familles respectives.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 08:45 et diffusé par :