BMO fait part des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des principes opérationnels pour la gestion de l'impact de IFC dans une première déclaration de divulgation





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW/ - En mai 2020, BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) est devenue la première grande banque au Canada à signer les Principes opérationnels pour la gestion de l'impact (les « principes ») dont la Société financière internationale (IFC) a dirigé le développement. Les principes établissent une norme de marché pour l'investissement dans laquelle les investisseurs cherchent à contribuer à un impact social ou environnemental positif mesurable, parallèlement aux rendements financiers, de manière transparente et responsable. Les signataires s'engagent à respecter 9 principes (en anglais), notamment la définition d'objectifs d'impact, l'évaluation de l'impact attendu des investissements, et le suivi et la communication des progrès.

Dans le cadre de son engagement, BMO a publié sa première déclaration de divulgation qui affirme que la Banque a établi des procédures garantissant que les investissements effectués par l'entremise du Fonds d'impact BMO de 250 millions de dollars sont gérés conformément aux principes. L'objectif du fonds est de trouver et d'adapter des solutions aux enjeux de durabilité. Il a été créé en phase avec la raison d'être de BMO, son engagement en faveur de la finance durable et d'un avenir durable.

« En mettant sur pied le Fond d'impact BMO, une initiative qui cadre dans notre engagement plus large en faveur de la finance durable, nous voulions mettre en oeuvre des processus représentant le summum de la gestion de fonds d'impact, a déclaré Jonathan Hackett, directeur général et chef, Finance durable à BMO. Les principes nous fournissent cette référence, ils nous ont aidés à valider notre analyse et notre gestion d'impact tout au long du cycle de vie des investissements, et ils nous aident à prioriser les investissements qui contribuent manifestement aux objectifs de durabilité. »

La déclaration de divulgation, qui peut être lue ici, décrit la stratégie et les domaines d'intervention du fonds, ainsi que la méthodologie sur mesure que BMO a élaborée pour évaluer l'impact du portefeuille et des placements individuels.

BMO continue à réaliser d'importants progrès par rapport à sa raison d'être afin de doubler les bonnes actions pour un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - et annoncé ses engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

BMO est carboneutre dans l'ensemble de ses activités depuis 2010 et , en octobre 2020, la Banque a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

, en octobre 2020, la Banque a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. En 2019, BMO a émis une obligation durable de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

En février 2021, BMO a accordé le premier prêt étiqueté vert de l'histoire du Canada à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de cartons-caisses faits entièrement de matières recyclées et a collaboré avec Atlantic Packaging pour publier un cadre de financement vert.

à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de cartons-caisses faits entièrement de matières recyclées et a collaboré avec Atlantic Packaging pour publier un cadre de financement vert. En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique, qui comprend des plans visant à développer des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un avenir carboneutre. Dans le cadre de l'annonce, la Banque a présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, les analyses fondées sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la finance durable, BMO s'est engagé à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement annuel des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights pour la deuxième année de suite (2021)

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere ® Institute

Institute Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

de 2020 de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour en savoir plus sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 08:30 et diffusé par :