CST accepte à présent les demandes de subventions dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST

TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW/ - La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) accepte à présent les demandes dans le cadre de son Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST pour 2021. Animée par sa foi en la puissance transformatrice de l'éducation, la Fondation CST offre des subventions de jusqu'à 5 000 $ à des organisations communautaires et des initiatives éducationnelles d'un océan à l'autre. Cette année, la Fondation a augmenté son financement global disponible qui se chiffre à 160 000 $ et qui servira au moins 30 organisations et initiatives.

Les aspirations et la planification liées aux études postsecondaires commencent tôt dans la vie d'un enfant et elles sont façonnées par la qualité de leurs expériences en matière d'éducation. L'accès à des possibilités d'apprentissage de qualité est toutefois devenu de plus en plus hors de portée pour les étudiants à faible revenu. La perturbation de l'éducation au cours de l'année passée n'a fait qu'aggraver cette disparité. Afin de favoriser un accès équitable à des expériences éducationnelles, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST finance des écoles locales et des organisations communautaires qui déploient leurs meilleurs efforts pour offrir des possibilités d'apprentissage à des étudiants de la maternelle à la 12e année issus de familles à faible revenu. Cette année, des subventions de jusqu'à 5 000 $ seront versées à des groupes d'un bout à l'autre du Canada qui aident à soutenir des enfants et des jeunes pour qu'ils obtiennent les notes, les compétences et la confiance en soi nécessaire pour réussir à l'école. Ces programmes visent à faire en sorte que des étudiants à faible revenu soient préparés intellectuellement et équipés pour poursuivre des études postsecondaires.

La période de soumission des demandes débutera la 4 mai se terminera le 11 juin. Les organisations à but non lucratif qui ont l'intention d'utiliser le financement pour soutenir des programmes d'amélioration des compétences pour des familles canadiennes à faible revenu peuvent présenter une demande ici . Les demandes seront évaluées en fonction du besoin, du résultat attendu et de la viabilité.

« Chaque année, CST est inspirée par la passion et le dévouement manifestés par des organisations dans tout le Canada pour fournir des possibilités d'apprentissage et des activités parascolaires enrichies visant à préparer des enfants et des jeunes à leurs avenirs brillants, dit Peter Lewis, vice-président de la Fondation CST. Ces expériences jouent un rôle vital dans le parcours scolaire d'un enfant. Alors que nous faisons notre possible pour rendre l'éducation accessible, CST est fière d'appuyer l'apprentissage à toutes les étapes de la vie d'un enfant. »

Depuis 2014, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CSTMD a décerné près d'un million de dollars pour financer des activités d'apprentissage conçues pour des enfants et des jeunes au sein de communautés dans tout le pays. CST continue d'être inspirée par l'engagement dont ces organisations ont fait preuve envers leurs enfants et leurs communautés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST, veuillez visiter le site projetdapprentissage.cst.org .

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder plus facilement aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens battants et animés d'un esprit communautaire grâce à son programme de prix et de bourses. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires.

Pour obtenir plus d'information, visitez le site fondation.cst.org.

