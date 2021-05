KYE annonce la commercialisation de CORZYNA (ranolazine, comprimés à libération prolongée de 500 mg)





MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - KYE Pharmaceuticals Inc. (« KYE »), une entreprise privée dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario) et dont la mission est de proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à des besoins cliniquement importants et non satisfaits, a annoncé aujourd'hui une étape importante au sujet de PrCORZYNAMC (comprimés à libération prolongée de ranolazine). Ce médicament est désormais disponible sur le marché canadien auprès de grossistes après avoir fait l'objet d'un examen accéléré par Santé Canada.

La ranolazine, une nouvelle classe de médicament antiangineux, est maintenant offerte au Canada

CORZYNAMC est indiqué comme traitement d'appoint pour le traitement symptomatique des patients souffrant d'angine de poitrine stable et insuffisamment contrôlés ou intolérants aux traitements antiangineux de première intention (y compris les bêtabloquants et les inhibiteurs calciques). La ranolazine est commercialisée dans plusieurs pays depuis 10 ans déjà et est reconnue, dans les lignes directrices thérapeutiques, comme un traitement d'appoint sûr et efficace de l'angine de poitrine stable qui n'est pas suffisamment contrôlée par les médicaments disponibles actuellement.

« KYE a le plaisir d'annoncer que CORZYNAMC, qui est un nouveau médicament antiangineux essentiel, est désormais disponible sur le marché canadien. Cela représente une avancée importante pour les patients et les professionnels de la santé au Canada dans le traitement de l'angine de poitrine stable puisque CORZYNAMC est une option thérapeutique supplémentaire pour les patients dont la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par les traitements de première intention actuellement disponibles et qui présentent des épisodes d'angine de poitrine récurrents » a déclaré Doug Reynolds, le président de KYE.

Qu'est-ce que l'angine de poitrine?

Le terme « angine de poitrine » désigne une douleur ou une gêne thoracique. Une angine de poitrine survient lorsque le muscle cardiaque ne fonctionne pas normalement, car il n'est pas bien irrigué par le sang et ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Cela est généralement causé par le durcissement des artères. Une angine de poitrine chronique, qui est le symptôme le plus courant d'une maladie coronarienne, est une maladie cardiaque qui peut être invalidante. Elle se manifeste généralement par une douleur ou une sensation d'oppression au thorax causée par un effort ou le stress.

À propos de KYE Pharmaceuticals

KYE Pharmaceuticals Inc. (KYE) est une entreprise privée canadienne ayant son siège social à Mississauga et dont la mission est de proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à des besoins cliniquement importants et non satisfaits. KYE a mis à la vente de nombreux produits innovants et a été fondée sur un esprit entreprenant qui optimise les forces de ses équipes et qui apporte une valeur unique à ses partenaires, aux professionnels de la santé canadiens et, plus important encore, aux patients. Pour de plus amples renseignements, visitez www.kyepharma.com.

