Gestion de placements Manuvie offre des fonds pour lutter contre les changements climatiques





En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Présentation du Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, de la Catégorie d'initiatives climatiques Manuvie et du Fonds en gestion commune climat mondial de Gestion de placements Manuvie 1

placements Manuvie Annonce de la disponibilité du Fonds d'initiatives climatiques dans le cadre de deux contrats de fonds distincts plus tard en mai

TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW/ - Forte de son engagement continu à offrir aux investisseurs des solutions de placement novatrices, Gestion de placements Manuvie a fait l'annonce aujourd'hui du lancement de fonds axés sur le climat. Le Fonds d'initiatives climatiques Manuvie et la Catégorie d'initiatives climatiques Manuvie se joignent au Fonds en gestion commune climat mondial de Gestion de placements Manuvie, offert aux investisseurs institutionnels depuis février. Ces fonds axés sur le climat cherchent à faire croître le capital à long terme en investissant dans des organisations qui contribuent à l'atténuation des changements climatiques. À compter du 25 mai, le Fonds d'initiatives climatiques Manuvie sera également offert dans le cadre de deux contrats de fonds distincts de Manuvie : la série FPG Sélect PlacementPlus et les fonds distincts MPPM.

« Les investisseurs veulent que leurs placements génèrent de la croissance et aient une incidence positive sur le monde », a déclaré Leo Zerilli, chef, Gestion de placements Manuvie au Canada. « Nous sommes conscients des avantages et des occasions découlant de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et une planète en meilleure santé. C'est pourquoi nous nous efforçons d'offrir des produits et des services qui permettent aux clients de faire leurs propres choix durables et de renforcer leur résilience face aux changements climatiques. »

Le Fonds d'initiatives climatiques Manuvie vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'émetteurs de sociétés mondiales qui contribuent favorablement à l'atténuation des changements climatiques. Le Fonds utilise l'Accord de Paris et les cibles fondées sur la science comme cadre pour orienter son processus de sélection des titres en investissant dans des sociétés qui ont des plans clairs pour réduire leur empreinte carbone.

« Nous croyons que les organisations qui réalisent des progrès à l'égard des trois facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) comprennent mieux les risques et affichent un meilleur potentiel de rendement », indique Patrick Blais, chef, Gestion des actions fondamentales canadiennes à Gestion de placements Manuvie. « Notre équipe combine une sélection ascendante des titres fondamentaux et une recherche approfondie afin d'offrir la meilleure valeur aux investisseurs. »

Grâce à une méthode d'analyse exclusive, les gestionnaires établissent et analysent l'historique des résultats de chaque société afin de se faire une idée juste de cette dernière. Les fluctuations des résultats et leur ampleur, les avantages concurrentiels, la gamme de produits et tout autre élément dont l'entreprise peut tirer profit sont autant de facteurs dont les gestionnaires tiennent compte lorsqu'ils choisissent les titres du Fonds.

« Notre équipe ESG travaille étroitement avec l'équipe Gestion des actions fondamentales de Gestion de placements Manuvie. Ensemble, nous avons conçu une stratégie de placement qui nous permet de repérer les sociétés qui présentent des rapports transparents en plus de formuler clairement leur approche de développement durable », explique Margaret Childe, chef, ESG, Canada, Gestion de placements Manuvie. « Cela permet aux investisseurs d'investir dans des sociétés qui prennent des mesures sérieuses pour lutter contre les changements climatiques sans sacrifier les rendements potentiels. »

______________________________ 1 Les nouveaux fonds lancés par Gestion de placements Manuvie ne sont disponibles qu'au Canada.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 mars 2021, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 764,1 milliards de dollars canadiens (607,6 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com/us/fr.

Cette communication n'est pas, et ne doit en aucun cas être interprétée comme, une invitation à faire un investissement dans le Fonds mondial de gestion de placements Manuvie (le « Fonds ») et ne constitue pas non plus un appel public à l'épargne pour vendre des parts du Fonds. Les souscriptions de parts du Fonds ne seront prises en compte qu'aux termes du mémorandum d'offre du Fonds (l'OM). Les parts du Fonds ne sont disponibles à l'achat que par des « investisseurs accrédités », car ce terme est défini en vertu de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Veuillez consulter l'OM pour discuter des risques liés à l'investissement. La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au paiement de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les Fonds Manuvie (y compris les Mandats en fiducie) et les Catégories de société Manuvie (y compris les Mandats en catégorie de société) sont gérés par Investissements Manuvie, une division de Gestion d'actifs Manuvie limitée. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. Les garanties à l'échéance et au décès sont réduites en proportion des retraits. Le remboursement des frais de gestion ne sera pas versé en espèces, mais sera porté au crédit du contrat sous forme de parts supplémentaires des fonds pertinents. Investissements Manuvie est une division de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :