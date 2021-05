Conférence en ligne gratuite à l'Université Concordia : Edward Snowden, « ce que j'ai appris des jeux : jouer pour et contre la surveillance de masse »





Le lanceur d'alerte et expert en cybersécurité Edward Snowden présente la conférence de clôture du colloque virtuel GAM(BL)ING: Commodification of Leisure in the Digital Era.

Snowden s'entretiendra avec la journaliste de Radio-Canada Azeb Wolde-Giorghis, et leur conversation sera suivie d'une séance de questions et réponses avec le public.

DATE ET HEURE

Mardi 13 mai

8 h 30 à 10 h 30 (heure avancée de l'Est)

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Pour plus d'information : Concordia accueille le lanceur d'alerte Edward Snowden à l'occasion d'une activité en ligne gratuite explorant la surveillance ludifiée

La présentation aura lieu en anglais, mais une traduction simultanée en français sera disponible.

Le symposium GAM(BL)ING est organisé par l'équipe de recherche Habitudes de vie Et Recherches MultidisciplinairES (HERMES) de l'Université Concordia et la chaire de recherche sur le jeu. L'événement de quatre jours est une collaboration entre l'Université Concordia, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Montréal, ainsi que des universités de tout le Canada et d'Europe.

