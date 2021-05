LG dévoile la gamme 2021 de ses produits primés de divertissement pour la maison au Canada





LG présente la nouvelle technologie OLED evo et le téléviseur ONED Mini DEL, un téléviseur ACL haut de gamme unique en son genre

TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), chef de file et innovateur dans la catégorie du divertissement pour la maison, continue de transformer la façon dont les Canadiens visionnent et consomment du contenu. Aujourd'hui, LG dévoile sa gamme canadienne de produits haut de gamme, dont de nouveaux téléviseurs OLED, QNED Mini DEL et NanoCell, ainsi que de nouveaux produits audio conçus pour offrir aux consommateurs une expérience cinématographique dans le confort de leur foyer.

« Comme les Canadiens passent plus de temps à la maison, le téléviseur est devenu le centre de leur divertissement en famille, explique Gilles Pereira, directeur de la mise en marché au sein de la division Divertissement pour la maison de LG Electronics Canada. Qu'ils souhaitent profiter d'un grand écran avec un son ambiophonique ou un style épuré qui se fond dans la pièce comme une oeuvre d'art, les consommateurs peuvent se tourner vers LG, qui offre d'excellents produits de divertissement pour la maison, pour tout le monde et à tous les prix. »

Gamme de téléviseurs haut de gamme

Gamme élargie de téléviseurs OLED de LG

La technologie OLED de LG continue de révolutionner la façon dont les Canadiens regardent la télévision. Grâce à leurs pixels auto-éclairés pour des noirs parfaits, des images cristallines et des couleurs riches, à leur taux de rafraîchissement rapide et à leur conception mince, les téléviseurs OLED de LG continuent d'offrir aux consommateurs une expérience visuelle de premier ordre. La gamme canadienne 2021 de téléviseurs OLED de LG s'est élargie et comprend désormais les séries et les tailles suivantes pour répondre aux différents besoins des consommateurs :

Série OLED G1 de LG (tailles offertes : 55 po, 65 po, 77 po). Cette année, LG intègre sa technologie OLED evo dans sa série de téléviseurs G1. Il s'agit là d'une évolution de sa technologie primée OLED, qui offre une luminosité améliorée pour une clarté, des détails et un réalisme supérieurs. Les téléviseurs de la série G1 sont par ailleurs conçus pour être ultra-minces (à peine 20 mm d'épaisseur, soit 0,79 po), ce qui permet de les fixer au mur pour une intégration parfaite dans n'importe quel espace.

Série OLED C1 primée de LG i (tailles offertes : 48 po, 55 po, 65 po, 77 po, 83 po). Cette série offre plusieurs options de tailles d'écran pour répondre aux divers espaces et besoins des utilisateurs, y compris ceux qui recherchent une expérience de jeu immersive.

(tailles offertes : 48 po, 55 po, 65 po, 77 po, 83 po). Cette série offre plusieurs options de tailles d'écran pour répondre aux divers espaces et besoins des utilisateurs, y compris ceux qui recherchent une expérience de jeu immersive. Série OLED A1 de LG (tailles offertes : 48 po, 55 po, 65 po). À un prix plus abordable, la série A1 de LG offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz, pour une qualité d'image OLED supérieure.

Nouvelle norme en matière de technologie ACL

Ajout intéressant en 2021 : le nouveau téléviseur primé QNED Mini DEL de LGii, une évolution de la technologie ACL qui égale presque la puissance de la technologie OLED.

Offert en résolution 8K et 4K, de même qu'en trois tailles (65 po, 75 po et 86 po), ce téléviseur est le premier à combiner les technologies NanoCell et de points quantiques ainsi que le rétroéclairage Mini DEL pour afficher des couleurs plus vives et plus précises ainsi qu'un contraste plus important que les téléviseurs ACL traditionnels. Grâce à la technologie Mini DEL, le QNED Mini DEL de LG contient 30 000 DEL, ce qui le rend plus lumineux qu'un téléviseur ACL traditionnel. Cette technologie fait également appel à 2 500 blocs de gradation pour afficher des noirs plus profonds.

Plus grand, c'est mieux

La nouvelle gamme de téléviseurs NanoCell de LG comprend des modèles 4K offerts dans une gamme de tailles allant de 43 po à 86 po, pour une expérience visuelle exceptionnelle. Tous les modèles 2021 offrent une qualité d'image améliorée, grâce à des nanoparticules qui filtrent les couleurs ternes et affichent des images réalistes qui immergent davantage le spectateur dans ses films, sports et émissions préférés.

Expérience utilisateur inégalée

Les modèles OLED, QNED99 et NanoCell 4K de LG de cette année sont alimentés par le plus récent processeur intelligent de LG, ? (Alpha) 9 de quatrième générationiii, pour une expérience utilisateur améliorée. Ce nouveau processeur offre un rendement supérieur, pour des images plus claires et plus nettes, ainsi qu'une optimisation visuelle. Pour une meilleure qualité d'image, la fonctionnalité Image IA Pro a été améliorée et peut désormais reconnaître les objets à l'écran pour conférer un effet tridimensionnel et une profondeur à chaque scène. De plus, la technologie Son IA Pro transforme le son à 2.0 canaux en un son virtuel ambiophonique de 5.1.2 canaux, tandis que la mise à niveau sonore automatique assure un volume constant lors du passage d'une chaîne ou d'une application de diffusion en continu à une autre.

Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une plus grande commodité directement sur leur téléviseur :

La plateforme webOS 6.0 offre un accès plus rapide aux applications ainsi qu'un processus de découverte de contenu plus simple grâce à des recommandations hautement personnalisées.

Avec LG ThinQ, les consommateurs peuvent utiliser le tableau de bord d'accueil pour créer une véritable maison connectée en commandant les appareils intelligents et les appareils de LG sur leur téléviseur.

Conception raffinée

Les Canadiens peuvent désormais améliorer leur espace sans sacrifier le style en faveur de la fonctionnalité. Certains téléviseurs de LG sont conçus comme un écran de cinéma : dépouillés du cadre traditionnel, ils offrent un style classique et raffiné.

Désormais, chaque téléviseur de LG peut devenir une oeuvre d'art grâce au nouveau socle Gallery, un accessoire compact et moderne permettant d'exposer un téléviseur.

Expérience audio suprême

Aucun centre de divertissement pour la maison n'est complet sans la configuration audio suprême. La gamme 2021 de barres de son de LG (SP11R, SP9, SP8, QP5) offre un son de haute qualité pris en charge par Dolby Atmos et DTS: X, pour un son dynamique en trois dimensions. La gamme est dotée de fonctionnalités d'IA, notamment la calibration intelligente de la pièce, qui fait appel à la conscience spatiale pour optimiser le son dans n'importe quelle pièce. La fonctionnalité Son IA Pro procède à un contrôle adaptatif du son pour ajuster automatiquement la gamme de fréquences et l'extension du champ sonore en fonction du genre de contenu visionné (actualités, musique ou cinéma). Les barres de son 2021 de LG (SP11R, SP9 et SP8) fonctionnent avec l'Assistant Google, Alexa d'Amazon et AirPlay 2 ainsi qu'avec Chromecast et Spotify Connect.

Dans le cadre de ses efforts en faveur d'un avenir durable, LG a adopté une approche plus écologique du développement, de l'emballage et de l'expédition pour ses barres de son 2021 et a conçu les premiers produits audio de l'industrie à recevoir la certification Eco Product de SGS. LG a remplacé les matériaux utilisés dans les modèles précédents de nombreux boîtiers de barres de son par des matériaux recyclés, et un modèle (le SP7Y) est doté d'un tissu jersey fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées. Certifiée conforme à la norme Global Recycled Standard, chaque barre de son SP7Y permet de retirer près de sept bouteilles en plastique des sites d'enfouissement. La déclaration environnementale d'UL du produit a également été validée par un tiers.

Pour réduire davantage sa production de déchets et les effets de ses activités sur l'environnement, LG a adopté un emballage plus écologique pour sa gamme de barres de son 2021. Faisant principalement appel à de la pâte moulée recyclée et comptant moins de mousse et de plastique EPS, l'emballage des barres de son SP11RA, SP9YA et SP8YA SP7Y a obtenu la certification Eco Product de la Société générale de surveillance (SGS), un fournisseur respecté de services de tests, d'inspection et de certification basé à Genève, en Suisse. En accordant cette certification, SGS estime que les barres de son ont un impact minimal sur l'environnement, car elles émettent moins de polluants atmosphériques, contiennent peu de substances dangereuses et présentent un degré élevé de recyclabilité. Et comme l'emballage est conçu en forme de « L », un plus grand nombre d'unités peuvent être transportées par camion, ce qui permet de réduire les émissions de CO 2 , une mesure essentielle de la durabilité environnementale.

Les écouteurs TONE Free de LG avec boîtier de recharge doté de la technologie UVNano, qui peut tuer jusqu'à 99,9 % des bactéries présentes sur le filet des haut-parleursiv, permettent aux consommateurs de vivre une expérience d'écoute de haute qualité pendant leurs courses, leurs activités physiques ou leurs appels. Grâce au partenariat continu entre LG et Meridian Audio, les capacités audio des modèles 2021 ont été peaufinées pour offrir un meilleur rendement des basses. Les modèles de cette année offrent un son amélioré grâce à un système à trois microphones qui réduit le bruit ambiant pour des appels plus clairs, une caractéristique importante pour les personnes qui travaillent à domicile.

Prix et disponibilité

Maintenant offerts au Canada, les téléviseurs OLED de LG commencent à 1 999 $, les téléviseurs QNED de LG à 2 999 $, les téléviseurs NanoCell de LG à 999 $ et les barres de son de LG à 249 $. Les écouteurs TONE Free de LG seront offerts en juillet. Pour connaître tous les détails des produits et savoir où les acheter, visitez le lg.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics?

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG est un leader mondial en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. Elle est également un chef de file novateur reconnu mondialement pour ses percées dans l'industrie des téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs en mettant au point des produits de divertissement pour la maison novateurs, notamment ses téléviseurs OLED et ses téléviseurs QNED Mini DEL primés, dotés des technologies NanoCell et de points quantiques et de solutions sonores conçues en partenariat avec Meridian Audio. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

