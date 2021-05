Le gouvernement du Canada fait état de la réduction des prix des forfaits de données et du travail qu'il reste à accomplir





Les tarifs de la majorité des forfaits de données de moyenne gamme ont décru dans l'ensemble du Canada depuis qu'on a commencé à suivre les prix il y a un an

Les Canadiens comptent sur le sans-fil pour le travail, les études, les finances et les contacts avec les membres de leur famille et leurs amis. L'accès à des services sans fil de haute qualité et abordable est donc absolument essentiel. Le gouvernement du Canada a mis en place un certain nombre de mesures pour rendre les services sans fil plus abordables. Il a notamment mis à jour ses politiques en matière de spectre pour stimuler la concurrence et demandé aux fournisseurs de rendre compte des tarifs qu'ils offrent.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la publication des données sur le prix des forfaits pour le dernier trimestre en ce qui concerne les forfaits de données allant de 2 Go à 6 Go. Après plus d'un an de suivi, les dernières données indiquent qu'il y a eu une baisse des tarifs variant de 9 à 25 % pour la majorité des forfaits de données évalués par rapport aux données de référence recueillies au début de 2020.

Le ministre Champagne a aussi annoncé la publication de l'Étude de comparaison des tarifs des services de télécommunication pour 2020, un rapport de suivi annuel des tarifs du sans-fil, de l'Internet résidentiel et des services Internet mobiles. Même si les résultats diffèrent de ceux contenus dans le rapport trimestriel, la tendance est la même. L'étude annuelle révèle que pour les services de bas de gamme et de moyenne gamme, les tarifs ont connu une baisse variant de 19 à 28 % par rapport ceux de 2019.

Le gouvernement a été très clair en disant qu'il s'attendait à ce qu'au cours des deux prochaines années, les trois grands fournisseurs de service sans fil et leurs marques connexes, qui comptent pour 90 % du marché national, offrent des forfaits de 2 Go à 6 Go qui soient 25 % moins chers. Il a aussi dit que si de tels forfaits n'étaient pas offerts aux Canadiens pendant cette période, il examinerait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour accroître davantage la concurrence et aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de services de télécommunications.

« Améliorer l'abordabilité, la concurrence et l'innovation pour ce qui est des forfaits des services sans fil est une priorité pour notre gouvernement. Je suis heureux de voir les prix diminuer pour une majorité de forfaits au Canada. Il y a encore du travail à faire, et nous continuerons de collaborer avec les fournisseurs de services au cours des prochaines années afin de nous assurer que tous les Canadiens ont accès à des options plus abordables. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Les présentes données sur les tarifs ont été recueillies au cours du trimestre de janvier à mars 2021.

En moyenne, les Canadiens ont utilisé environ 2,9 Go de données par mois en 2019.

données par mois en 2019. Le point de référence, c'est-à-dire les prix auxquels s'appliquera la réduction de 25 %, est établi en fonction des prix des forfaits annoncés sur les sites Web des entreprises au début de 2020. Il s'agit de forfaits 4G/LTE postpayés, de type « apportez votre appareil », avec appels et textos illimités et de 2 Go à 6 Go de données.

Au Québec, le prix des forfaits de 2 Go et de 4 Go de données est déjà inférieur au prix des forfaits de janvier 2020 (point de référence).

