Simulation diplomatique de l'ONU au Québec - Le Sommet jeunesse : pour discuter d'enjeux majeurs





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le premier Sommet jeunesse se tiendra les 7 et 14 mai 2021. Cet événement virtuel, créé par les jeunes, pour les jeunes, regroupera une soixantaine d'élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), de même que leurs invitées et invités des Centres de services scolaires Marie-Victorin, Laval et de la Capitale. L'événement est soutenu par le CSSMB et Vision Diversité.

« Notre objectif est de bâtir ensemble un monde différent, durable et solidaire », dit Malik Dahel, fondateur et secrétaire général du Sommet jeunesse. « Nous sommes habités et unis par ce rêve », ajoute-t-il.

Malgré la pandémie, des jeunes, répartis virtuellement en deux assemblées générales, discuteront d'enjeux mondiaux des Nations Unies, du vivre ensemble en français ainsi que du développement durable au Québec.

Regroupés en délégations de trois élèves d'une même bulle pour chaque école, elles et ils représenteront des pays et régions du Québec, et se comporteront, l'espace de deux jours, en responsables politiques soucieux du développement de la société et du territoire qu'il leur est assigné.

Analyse des enjeux, négociations passionnées et propositions de résolutions pour représenter leur délégation en collaboration avec d'autres délégués, avec un but défini : bâtir ensemble notre monde de demain. Tout cela avec une implication, une rigueur et une diplomatie impressionnantes.

« Nous sommes très fiers de nos élèves qui ont mis sur pied le Sommet jeunesse. Leur engouement est inspirant et nous continuerons de les accompagner dans le développement de ce projet mobilisateur », affirme Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

Les élèves tisseront virtuellement des liens qui leur permettront de croire en un monde qui pourrait être et sera différent, durable et solidaire, dans lequel, chacune et chacun, pourra faire une différence.

INVITATION À TOUS

Le grand public est invité, à titre d'observateur, à assister à cette impressionnante expérience portée entièrement par le dynamisme des jeunes.

Quand : Les vendredis 7 et 14 mai, entre 10 h et 12 h ou entre 14 h 30 et 15 h 30

INSCRIPTION

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 07:11 et diffusé par :