Un bonheur à la fois : la nouvelle campagne de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie





LONGUEUIL, QC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie lance une nouvelle campagne Un bonheur à la fois. Une plateforme Web qui présente diverses demandes, rêves ou souhaits que les jeunes suivis sous la Loi sur la protection de la jeunesse font à la Fondation. Grâce aux donateurs qui participeront à la campagne, tous ces bonheurs pourront être réalisés, un à la fois.

Au-delà des rêves

Plus que jamais, la Fondation a envie de transmettre du bonheur, de décrocher des sourires et de cultiver l'espoir et la motivation chez ces jeunes. C'est pourquoi la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie met en place cette plateforme qui permettra aux enfants d'avoir les mêmes expériences et opportunités que tous les enfants de leur âge. Ces demandes peuvent parfois sembler anodines, mais elles valent de l'or pour ces jeunes. Tous les enfants ont des rêves. Parfois, ils aimeraient recevoir le dernier jeu vidéo sorti, une paire de chaussure ou un vêtement à la mode, un item particulier pour un nouvel appartement ou encore une sortie de groupe à la crémerie. Les possibilités sont infinies.

« Un peu de bonheur, dans une vie parfois trop difficile pour leur jeune âge, peut faire naître de l'espoir. L'espoir d'un futur meilleur où des gens ont de la considération pour eux et désirent les savoir heureux. C'est ce que notre plateforme, Un bonheur à la fois, représente. Une toute nouvelle façon d'aider directement un enfant. Les enfants nous font des demandes de bonheurs sous forme de dessin ou de lettre et nous pouvons, ensemble, les réaliser. Pour nous, c'est une petite aide, mais pour eux, ça réalise un grand rêve. », exprime Suzie Roy, directrice générale de la Fondation.

Créateurs de bonheurs

Lors de cette campagne, les donateurs deviennent des créateurs de bonheurs. Les donateurs peuvent faire un don à la hauteur de leurs moyens pour contribuer à la réalisation du bonheur d'un enfant ou encore en faire une mission de groupe en partageant la demande qui les touche avec leur famille, leurs amis, leurs réseaux ou encore avec plusieurs donateurs inconnus qui auront également contribués à exaucer ce bonheur.

« C'est immensément touchant de contribuer au bonheur d'un enfant. Afin que le plus grand nombre de personnes puisse y participer, il y en a pour tous les budgets et vous pouvez même faire une campagne auprès de votre entourage pour amasser la somme requise. C'est facile d'accès et c'est si beau. Vous recevrez, par courriel, le rêve que vous aurez réalisé. Je garderai le mien précieusement en pensant à cet enfant. Magasiner en ligne pour soi c'est amusant, pour un enfant c'est gratifiant. », ajoute Madame Roy.

Grâce à la Fondation, ces jeunes peuvent recevoir le soutien qu'un parent peut généralement apporter comme l'inscription à des activités sportives ou culturelles, l'accès à des soins de santé, du financement pour un projet d'étude, une intégration en appartement et tout soutien essentiel à leur épanouissement. Pour visiter le répertoire et pour être conquis par les demandes des enfants, visitez le : https://www.jedonneenligne.org/fcjmonteregie/campagne/unbonheuralafois

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide à des milliers d'enfants dont la situation est précaire ou difficile. De par les difficultés majeures qu'ils ont vécues malgré leur jeune âge, ces enfants suivis sous la Loi sur la protection de la jeunesse ont besoin de gens pour croire en eux, leur donner espoir et embellir leur quotidien : c'est ce que nous faisons, tous ensemble!

SOURCE Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :